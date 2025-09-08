Xiaomi se chystá vydat systém HyperOS 3, jenže tyto telefony se jej nedočkají

Nový systém Xiaomi HyperOS 3 založený na Androidu 16 vyjde na podzim. Prozrazujeme seznam telefonů, které aktualizaci bohužel nedostanou.
HyperOS 3 míří na první telefony
Xiaomi začalo minulý týden spouštět beta verzi očekávaného systému HyperOS 3, který vychází z Androidu 16. Beta bude postupně rozšiřována mezi víc a víc uživatelů napříč glóbem a někdy v průběhu podzimu by mělo dorazit plné sestavení do ostrého provozu.
Na HyperOS 3 se může těšit celá řádka telefonů a v první řadě pochopitelně dorazí na vlajkové řady, tedy na přístroje Xiaomi 15, nebo Redmi K80. Postupem času se rozšíří i na levnější a níže postavené telefony, nicméně ne všechny přístroje budou mít to štěstí.
Aktualizace budou chodit dle toho, jakou měl ten který model v době představení slíbenou aktualizační politiku. Starší telefony HyperOS 3 již nedostanou a tento systém nedorazí ani na některé stále ještě vcelku populární vlajky. Které to budou?
Které telefony Xiaomi nedostanou HyperOS 3
Co se týče mobilů přímo od Xiaomi, tak zde je zlomovým obdobím dok 2021. Systém HyperOS 3 se totiž nedostane na vlajkovou řadu Xiaomi 12, která zahrnuje hned pětici modelů, včetně modelu Ultra (Xiaomi 12S Ultra), prvního telefonu značky s logem Leica.
Seznam Xiaomi telefonů, na které nedorazí aktualizace:
Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra
Xiaomi 12T, 12T Pro
Xiaomi Civi 3
Xiaomi MIX Fold 2
Které telefony Redmi nedostanou HyperOS 3
V rámci přístrojů značky Redmi se stává zlomovým rokem 2022. Nový systém HyperOS 3 bohužel nezamíří na řadu Note 12, která byla ve své době obrovským bestsellerem a celkově platí za velmi populární, a to i v rámci Česka.
Seznam Redmi telefonů, na které nedorazí aktualizace:
Mobily značky Poco mají podobnou aktualizační politiku, jako Redmi a zlomovým obdobím je u nich rok 2023. S novým HyperOS 3, tudíž i s Androidem 16, se můžou rozloučit například populární modely F5 Pro či M6 Pro, které se prodávaly i v Česku.
Seznam Poco telefonů, na které nedorazí aktualizace:
Poco C65
Poco F5 5G
Poco F5 Pro
Poco M6 Pro
Poco X6 Neo
Stabilní sestavení dorazí na podzim
Přesné datum uvedení ostré verze systému HyperOS 3 do provozu prozatím není známé, ale mělo by se tak stát v průběhu října tohoto roku. Aktualizace to bude opravdu pořádná a obsáhne nové funkce, přepracované rozhraní a další vizuální úpravy.