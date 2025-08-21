Logo Mobilizujeme.cz

Vzpomínáte na průšvih jménem FineWoven? Apple připravuje náhradu TechWoven

Ondřej Koníček
Materiál FineWoven se úplně nepovedl | foto: Apple Insider
FineWoven skončil fiaskem. Apple ho nahradí materiálem TechWoven, který nabídne lepší životnost a dorazí s novou řadou iPhone 17.

Průšvih, na který se zapomnělo

Možná si ještě pamatujete na rok 2023, kdy Apple s velkou pompou představil nový typ materiálu FineWoven, kterým nahradil doposud používanou kůži. Jednalo se o speciální mikro-tvilovou tkaninu a příslušenství vypadalo při představení, a asi i na papíře, skvěle. Jenže tvrdě narazilo.

Velmi rychle se totiž začaly množit ohlasy na mizernou životnost ochranných pouzder vyrobených z tohoto materiálu a došlo to tak daleko, že Apple ho zcela zavrhl. Stalo se tak ani ne rok po jeho představení a v průběhu roku 2024 zrušil kalifornský gigant všechny výrobní linky.

Pro nadcházející řadu iPhone 16 již nebyly představeny žádné kryty z tohoto materiálu a víceméně se po něm zcela slehla zem. Na FineWoven se právem zapomnělo a v historii Applu bude tento materiál vnímán jako pokus, který úplně nevyšel. Již brzy ale dorazí jeho nástupce.

Pouzdra z materiálu TechWoven | foto: Majin Bu
Pouzdra z materiálu TechWoven | foto: Majin Bu

Další pokus o alternativu ke kůži

Apple se prezentuje jako firma, která se zabývá ekologií a proto se ke kůži jako materiálu pro obaly k telefonům již nikdy nevrátila. Nejnovější zprávy ale naznačují, že pro nové iPhony 17 budou představeny obaly z nového materiálu, který se má stát další alternativou ke kůži.

Ten se bude jmenovat TechWoven a z prvních fotografií jsou jasně patrné rozdíly v porovnání s předchozím materiálem FineWoven. U nové verze jsou vlákna výrazně hrubější a celkově nabízí tato pouzdra drsnější texturu, takže se dá očekávat výrazné zlepšení životnosti.

Dá se předpokládat, že si Apple aspekt výdrže tentokrát opravdu pohlídá a že se poučí z předchozích chyb. Drsnější textura bude znamenat také jistější úchop a měla by zabránit klouzání při držení. Nový materiál zkrátka vypadá mnohem lépe ve všech směrech.

V pěti barvách a s poutky pro popruh

Tato pouzdra by měly být k dispozici pěti barvách – hnědé, černé, modré, zelené a fialové. Ve spodní části budou poutka pro uchycení popruhu a pouzdra budou podporovat MagSafe pro nabíjení i připojení příslušenství. Přestavení proběhne v září, spolu s novými iPhony 17.

