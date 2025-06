Vyšel první trailer na 007 First Light. Kdy si zahrajeme s Jamesem Bondem?

007 First Light | foto: IO Interactive

Na akci State of Play byla oznámena nová hra 007 First Light o mladém Jamesi Bondovi. Vyjde v roce 2026 na PS5, Xbox Series X|S a Switch 2.

Agent 007 se vrací na scénu

Nikoliv tedy na tu filmovou, kde se stále hledá nový představitel slavného agenta s povolením zabíjet, ale na tu herní. Her s Jamesem Bondem v hlavní roli existuje poměrně velké množství a ve světě videoher byl tento agent populární nejvíce v letech 1997 až 2005.

Poté ale produkce her v rámci slavné franšízy výrazně zpomalila a poslední hra, ve které James Bond vystupuje, se jmenuje 007 Legends a je z roku 2012. Od té doby si britský agent dává pauzu, nicméně ta se již chýlí ke konci a brzy bude z nuceného odpočinku povolán zpět do služby.

Na včerejší akci State of Play, kde se představují budoucí hry pro konzole PlayStation, byla oznámena nová hra 007 First Light. Samotná událost byla slabší, s výrazným zaměřením na asijské tituly a právě nová hra s Jamesem Bondem patřila k tomu nejzajímavějšímu, co ukázala.

James Bond zamlada

Moc detailů ohledně nové hry 007 First Light k dispozici není, ale z první ukázky je jasně patrné, že zde vyobrazený James Bond bude výrazně mladý. Podíváme se tedy na počátek jeho agentské kariéry i na to, jak se ke službě pro britskou tajnou službu MI6 vlastně dostal.

V traileru jsou k vidění typické atrakce této franšízy, tedy rychlá auta, sličné ženy, supertajné vychytávky a pořádná porce akce. Samozřejmě ale nebudou scházet ani ryzí stealth pasáže, bez kterých by se hra zasazená do světa tajných agentů neobešla, či exotické lokace.

Hra působí na první pohled mírně odlehčeně a zdá se, že si tvůrci vzali inspiraci v dobrodružné sérii Uncharted od Naughty Dog. Po stránce grafiky vypadá 007 First Light poměrně solidně, a ačkoliv na aktuální AAA hry v tomto směru trochu ztrácí, zpracováním určitě neurazí.

Vydání a dostupnost

Přesné datum vydání nová hra s Jamesem Bondem ještě nemá a dorazit by měla někdy v roce 2026. K dispozici bude na konzole PlayStation 5, Xbox Series X|S a také na Nintendu Switch 2. Na závěr ještě dodáme, že agenta 007 v této hře (pravděpodobně) ztvárňuje herec Patrick Gibson, který si zahrál mladou verzi slavného sériového vraha Dextera Morgana v seriálu Dexter: Original Sin.

