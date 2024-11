Všeho nechte a běžte nakupovat. Na Steamu odstartoval podzimní výprodej

Steam je nejpopulárnější herní klient a v průběhu roku tento online obchod pořádá různé tematické akce v podobě slev. Ta nejnovější právě odstartovala, a to v podobě tradičního, podzimního výprodeje. V nabídce je opravdu obrovské množství skvělých her za lákavé ceny a vybere si tak určitě každý. Pojďme se podívat na nejzajímavější nabídky.

Podzimní výprodej na Steamu

Tato obří slevová akce odstartovala na Steamu před dvěma dny a v akci je vskutku hromada skvělých her všech možných i nemožných žánrů. Výprodej bude probíhat až do 4. prosince, takže na zakoupení svých vytoužených her za pár korun máte ještě času dost a jedna hra je navíc v rámci tohoto výprodeje k dispozici zcela zdarma – akce Dark Sector (do 30. listopadu).

V akci jsou jak starší fláky, tak žhavé novinky a sleva se nevyhnula například ikonickému GTA 5, které je aktuálně k dispozici za 14,98 euro (378 korun). Pokud tedy patříte mezi těch pár posledních hráčů na planetě, kteří tuto legendu ještě nehráli, máte ideální šanci. Potěšující je i 90% sleva na Assassin’s Creed Odyssey (5,99 euro / 151 korun).