Tyto 2 naprosto převratné technologie zamíří do mobilních telefonů

Realme představilo koncept s 15 000mAh baterií, která udrží telefon v chodu 5 dní, a také model s chlazením, co snižuje teplotu až o 6 stupňů.
Další průlom ve vývoji baterií
Jestli v poslední době některý prvek v mobilních telefonech prochází opravdu dynamickým vývojem, jsou to baterie. Během relativně krátkého období jsme se posunuli od kapacity 4500 až 5000 mAh jako standardu na hranici 7000 mAh. A tam to rozhodně nekončí.
Výrobci nabízejí telefony s takto velkými bateriemi čím dál častěji a další velký průlom zaznamenala společnost Realme. Ta na čínském veletrhu 828 Fan Festival ukázala koncept smartphonu s baterií o obří kapacitě 15000 mAh, který navíc není nijak extrémně tlustý.
Samotný akumulátor má tloušťku jen 6,58 mm a koncept měl v pase 8,89 mm, tedy jen o něco málo více než standardní vlajky s často i třikrát menší baterií. Receptem na takto obří kapacitu v kombinaci s relativně tenkou konstrukcí se stala technologie výroby postavena čistě na křemíku.
Blíží se telefony s týdenní výdrží?
Tento akumulátor s kapacitou 15000 mAh je 100% křemíková baterie, což je výrazný rozdíl oproti v současnosti používaným modelům. Aktuálně využívané baterie jsou postaveny více na bázi uhlíku, kterého obsahují 85 až 95 % a křemíku v nich tedy moc není.
Dle Realme by měla takto velká baterie nabídnout výdrž až 50 hodin přehrávání videí, přes 18 hodin nahrávání videí, nebo 30 hodin hraní her. To by znamenalo výdrž při průměrné zátěži klidně okolo 5 dnů, přičemž aktuální telefony zvládnou většinou jeden, ty s větší baterií pak dva dny.
Znamená to snad, že pomalu směřujeme k týdenní výdrží na jedno nabití? Až tak žhavé to nebude, protože tento koncept do sériové výroby nemíří a nedá se předpokládat, že se tak v dohledné době stane. Výrobci ještě musí překonat spousty překážek, kterými tato konstrukce disponuje.
Telefon s klimatizací
Další zajímavý model, kterým se Realme na veletrhu 828 Fan Festiva pochlubilo, byl koncept Chill Fan Phone s aktivním chlazením. To sice není v mobilním světě ničím novým a některé herní telefony disponují vestavěným ventilátorem, nicméně koncept od Realme jde ještě dál.
Účinné chlazení u něj obstarávají hned tři elementy v podobě rozměrné odpařovací komory o ploše 7700 mm2, termoelektrického chladiče a aktivního ventilátoru. Výdech chlazení je integrovaný v levém boku telefonu, v rámu a tento systém vypadá opravdu účinně.
Chlazení má být schopné snížit teplotu uvnitř mobilu až o 6 °C, díky čemuž telefon dosáhne maximálního počtu FPS ve více než dvacítce populárních mobilních her. Za zmínku stojí i záda s technologií IseSense Ultra, díky které změní při dostatečném chlazení barvu z bílé na modrou.
Realme se inovací nebojí
I když se ani jeden z konceptů do sériové výroby nechystá, je dobré vidět, že se Realme nebojí přijít s inovacemi. Kapacita baterií bude určitě růst i nadále a spekuluje se o tom, že se již brzy dočkáme telefonu s akumulátorem o velikosti 10000 mAh. To už by mohlo znamenat výdrž 3 dny.