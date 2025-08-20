Pouze 5 hashtagů na TikToku. Jak si udržet sledovanost i po změně pravidel?

TikTok nově dovolí použít maximálně pět hashtagů. Proč se k tomu odhodlal a jak se změně přizpůsobit, aby váš obsah nezůstal bez sledovanosti?
TikTok udělal krok, který spoustu uživatelů naštval. Odteď můžete ke svému videu přidat maximálně pět hashtagů. Cílem je podle platformy zkvalitnit obsah a omezit spam, který zahlcoval popisky.
Menší tvůrci zuří
Zní to jako drobná úprava, ale pro tvůrce je to zásadní. Dosud se běžně používalo i deset nebo patnáct hashtagů, aby se video dostalo do co nejvíce kategorií. Teď ale musíte vybírat jen ty opravdu důležité.
Mnoho menších tvůrců si stěžuje, že jejich dosah po změně prudce klesl. Z milionových zhlédnutí najednou zůstaly stovky. Pro lidi, kteří se snaží na TikToku prorazit, to může být tvrdá rána.
Zapomeňte na bezhlavé nahazování všech populárních hashtagů. Místo toho se vyplatí soustředit na 3–5 opravdu přesných, které odpovídají obsahu videa. Lépe funguje kombinace jednoho obecného, jednoho trendového a několika úzce zaměřených.
Roli bude hrát i samotný popisek. Když ho napíšete chytře a srozumitelně, může nahradit chybějící tagy. A nezapomínejte sledovat TikTok Creative Center, kde zjistíte, co právě frčí – i s omezením se dá dobře zacílit.
Tvůrci teď řeší, jestli je tahle změna konec éry masivních hashtagových strategií. TikTok tím ale vysílá jasný signál: raději méně značek, ale správných.
Jak to vidíte vy – pomůže to kvalitě obsahu, nebo jen uškodí menším tvůrcům?
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.