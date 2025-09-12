Logo Mobilizujeme.cz

Spotify si udobřuje fanoušky. Přináší vyšší kvalitu hudby bez příplatku

Ondřej Koníček
Spotify na mobilu se sluchátky | Zdroj: Pixabay
Spotify na mobilu se sluchátky | Zdroj: Pixabay

Spotify nabízí lepší zvuk než kdy předtím. Díky bezztrátovému FLAC si teď každý uživatel Premium poslechne hudbu v nejvyšší kvalitě.

Spotify rozjíždí stream v pořádné kvalitě

Švédské Spotify je nejpopulárnější hudební streamovací platformou současnosti, nicméně společnost čelila v poslední době kritice za časté zdražování. Na nejnovější prvek, se kterým přichází nyní, se ale žádná kritika nesnese. Přichází výrazné zlepšení kvality přehrávání.

Již nějakou dobu se mluví o tom, že Spotify nabídne předplatitelům s nejvyšším tarifem Premium vyšší kvalitu přehrávané hudby. To se nyní stává realitou a do hry vstupuje bezztrátový formát FLAC, a to až do varianty 44,1 kHz a 24 bit.

Prémioví uživatelé obdrží upozornění, jakmile pro ně bude tato novinka k dispozici a budou si tak moct užít ještě kvalitnější poslechový zážitek. Až doposud zastupoval nejvyšší kvalitu u Spotify ztrátový kodek Vorbis s tokem 320 kbit/s.

Lepší kvalita napříč celou knihovnou

Bezztrátový formát FLAC nabídne hudbu v její původní kvalitě a spokojeni by tedy měli být i ti opravdu velmi nároční uživatelé. Na trhu jsou sice k dispozici i služby s vyšší kvalitou zvuku, ale ty už většinou cílí na opravdové audiofily s výbavou za stovky tisíc.

Například služba Qobuz nabízí u některých skladeb FLAC Hi-res audio s hloubkou 24-bit a frekvencí 192 kHz, ale to už je opravdu jen pro ty nejvytříbenější fanoušky. Bezztrátová kvalita v rámci Spotify je k dispozici pro mobilní aplikaci, ale i webové rozhraní.

Nutno dodat, že bezztrátový režim budete muset pro každé zařízení zapnout ručně. To, že je aktivní, poznáte podle indikátoru „Lossless“, který se zobrazí v panelu přehrávání. Pro co nejplynulejší a nejlepší zážitek se doporučuje streamovat bezztrátovou hudbu přes Wi-Fi.

Dočkají se i uživatelé v Česku?

Bezztrátová kvalita hudby se dostane v průběhu října k uživatelům padesátky zemí světa. Předplatitelé ve dvanácti zemích ale již přístup k FLAC hudbě získávají a dobrou zprávou je, že se v této první vlně nachází také Česko. Cena za předplatné Spotify se nemění, což je rozhodně dobrá zpráva.

Zdroj: Spotify

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

