Spotify si udobřuje fanoušky. Přináší vyšší kvalitu hudby bez příplatku

Spotify nabízí lepší zvuk než kdy předtím. Díky bezztrátovému FLAC si teď každý uživatel Premium poslechne hudbu v nejvyšší kvalitě.
Spotify rozjíždí stream v pořádné kvalitě
Švédské Spotify je nejpopulárnější hudební streamovací platformou současnosti, nicméně společnost čelila v poslední době kritice za časté zdražování. Na nejnovější prvek, se kterým přichází nyní, se ale žádná kritika nesnese. Přichází výrazné zlepšení kvality přehrávání.
Již nějakou dobu se mluví o tom, že Spotify nabídne předplatitelům s nejvyšším tarifem Premium vyšší kvalitu přehrávané hudby. To se nyní stává realitou a do hry vstupuje bezztrátový formát FLAC, a to až do varianty 44,1 kHz a 24 bit.
Prémioví uživatelé obdrží upozornění, jakmile pro ně bude tato novinka k dispozici a budou si tak moct užít ještě kvalitnější poslechový zážitek. Až doposud zastupoval nejvyšší kvalitu u Spotify ztrátový kodek Vorbis s tokem 320 kbit/s.
Lepší kvalita napříč celou knihovnou
Bezztrátový formát FLAC nabídne hudbu v její původní kvalitě a spokojeni by tedy měli být i ti opravdu velmi nároční uživatelé. Na trhu jsou sice k dispozici i služby s vyšší kvalitou zvuku, ale ty už většinou cílí na opravdové audiofily s výbavou za stovky tisíc.
Například služba Qobuz nabízí u některých skladeb FLAC Hi-res audio s hloubkou 24-bit a frekvencí 192 kHz, ale to už je opravdu jen pro ty nejvytříbenější fanoušky. Bezztrátová kvalita v rámci Spotify je k dispozici pro mobilní aplikaci, ale i webové rozhraní.
Nutno dodat, že bezztrátový režim budete muset pro každé zařízení zapnout ručně. To, že je aktivní, poznáte podle indikátoru „Lossless“, který se zobrazí v panelu přehrávání. Pro co nejplynulejší a nejlepší zážitek se doporučuje streamovat bezztrátovou hudbu přes Wi-Fi.
Dočkají se i uživatelé v Česku?
Bezztrátová kvalita hudby se dostane v průběhu října k uživatelům padesátky zemí světa. Předplatitelé ve dvanácti zemích ale již přístup k FLAC hudbě získávají a dobrou zprávou je, že se v této první vlně nachází také Česko. Cena za předplatné Spotify se nemění, což je rozhodně dobrá zpráva.