Sony zdražuje PlayStation 5 v USA. Hrozí vyšší ceny i v Česku?

Sony zvyšuje cenu PlayStation 5 v USA o 50 dolarů kvůli novým clům. Dotkne se zdražení i českých hráčů nebo mohou zatím zůstat v klidu?
Sony oznámilo, že od 21. srpna 2025 zvedá v USA cenu PlayStationu 5. Standardní verze bude stát 549,99 dolarů, digitální 499,99 dolarů a PlayStation 5 Pro dokonce 749,99 dolarů. Jde o první zdražení v Americe od uvedení konzole na trh.
Proč Sony zdražuje?
Důvodem jsou nová cla na dovoz elektroniky, která zasáhla nejen herní průmysl, ale i další výrobce spotřební elektroniky. Cla se pohybují až kolem 30 % a týkají se produktů z Japonska, Číny nebo Jižní Koreje.
Pro české hráče to zatím nic nemění. Sony se nechystá měnit ceny v Evropě a české obchody prodávají konzoli za stejné částky jako doposud. Ale zkušenost z minulosti ukazuje, že zvýšení cen v jednom regionu se může časem promítnout i jinde. Vzpomeňme, že Sony už v roce 2022 zvedlo ceny PlayStationu 5 právě v Evropě.
V Česku se zatím ceny nemění
Otázka tedy zní, jestli zdražení v USA zůstane pouze lokálním opatřením, nebo jestli Sony sáhne i na evropský trh. Zatím se hráči v Česku mohou uklidnit – ceny v korunách se nemění. Pokud se ale obchodní války mezi velmocemi vyostří, může to dříve či později pocítit i český zákazník.
Není tedy nutné panikařit. Pokud jste ale i tak uvažovali o koupi konzole, možná stojí za to ji pořídit dříve, než Sony případně rozhodne o dalším zdražení.
Co si o tom myslíte vy? Přijde vám fér, že hráči musí doplácet na politiku a cla? Nebo to berete jako nevyhnutelnou daň za globální napětí?
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
