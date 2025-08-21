Logo Mobilizujeme.cz

Sony mělo vždy krásné telefony. Chystaná novinka ale působí dost zvláštně

Ondřej Koníček
Sony Xperia 10 VII | foto: Amazon
Na internetu se objevily rendery s připravovaným telefonem Sony Xperia 10 VII. Ze zadní strany byste snad ani nepoznali, o jakou značku jde.

Sony nezažívá nejlepší časy

Japonské Sony se z mobilního trhu již takřka vytratilo a výrazně zúžilo svou produkci telefonů. Zatímco v roce 2023 jsme se dočkali ještě tří nových telefonů, o rok později byla zrušena řada kompaktních vlajek Xperia 5 a letos prozatím dorazil jen jeden model.

Vlajková Xperia 1 VII se potýkala s problémy při spuštění prodejů a dokonce se začalo spekulovat o tom, že tradiční japonská značka zlomí nad mobilními telefony hůl úplně. Nakonec se tak nestalo, nicméně nějaká zázračná renesance nabídky telefonů Sony se čekat nedá.

Vypadá to ale, že bychom se měli dočkat novinky v rámci řady Xperia 10 spadající do střední třídy, která letos také ještě nedostala nového zástupce. Design nového modelu Xperia 10 VII odhalil omylem japonský Amazon a vypadá to, že se dočkáme výrazné změny designu.

Sony Xperia 10 VII | foto: Amazon
Nejvíce konzervativní značka v byznysu?

Prohlásit o Sony, že je v otázce designu i přístupu ke svým telefonům konzervativní, je ještě slabé slovo. I Apple nebo Samsung, kteří nijak zásadně design svých telefonů nemění, jsou proti japonskému výrobci progresivní až na půdu.

I pro zaryté fanoušky telefonů Sony je problém rozpoznat od sebe jednotlivé generace těchto telefonů a taková Xperia 1 vypadá vlastně po celou svou kariéru takřka stejně. U levnější Xperie 10 je to podobné, nicméně zde jsme se dočkali designové změny u minulé generace.

Telefon totiž přišel o jeden fotoaparát, takže fotomodul disponuje jen dvojicí objektivů a ty jsou nepatrně větší. A to je vše. Nadcházející Xperia 10 VII nicméně přijde s již poměrně výraznou změnou – objektivy fotoaparátu budou umístěny ne vertikálně, ale horizontálně.

Návrat ke kořenům

Změna designu fotoaparátu odkazuje na původní Xperii 10 z roku 2019, která měla také horizontálně umístěný fotoaparát. Ten se ale nenacházel vlevo, nýbrž uprostřed. Vypadá to trochu zvláštně, ale proč ne, pro Sony je to určitě velká změna. Datum vydání Xperia 10 VII je neznámé.

Zdroj: Amazon

