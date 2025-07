Meta chystá hodinky se zajímavým prvkem, který ještě ani Apple Watch nemají

Chytré hodinky od společnosti Meta se znovu objevují na scéně. Podle nejnovějšího úniku mají přinést vestavěnou kameru, o čemž uvažuje i Apple.

Meta připravuje chytré hodinky

Segment nositelné elektroniky se v poslední době poměrně dost rozšiřuje je čím dál populárnější, což platí hlavně pro chytré hodinky. V této branži se pohybuje také Meta, technologický gigant vlastnící Facebook, Instagram, nebo WhatsApp a právě Meta připravuje zajímavou novinku.

Tato společnost se v oblasti nositelné elektroniky zaměřuje spíše na chytré brýle, nicméně nejnovější zprávy hovoří o tom, že má v plánu vstoupit do segmentu chytrých hodinek. Svůj první počin v tomto směru by mohla Meta představit již v září.

A nebudou to jen tak obyčejné chytré hodinky, jakých najdeme na trhu dvanáct do tuctu. Model od Mety by měl dostat prvek, který není u tohoto nositelného příslušenství až tak běžný, ale například Apple ho prý zvažoval do svých hodinek nasadit. Na mysli máme vestavěnou kameru.

Chytré hodinky s Wear OS | foto: Unsplash

Hodinky s fotoaparátem?

Není to poprvé, co se zmiňují chytré hodinky s integrovaným fotoaparátem a společnost Meta v jedné větě. Původně se o nich totiž mluvilo již v roce 2021, kdy byly dokonce spatřeny ve vývoji, ale jejich vývoj byl o pouhý rok později pozastaven.

Nejnovější informace od serveru Digitimes nicméně hovoří o tom, že byl projekt chytrých hodinek Meta s integrovaným fotoaparátem opět oživen a práce na něm pokračují. Dá se každopádně předpokládat, že z původního projektu z roku 2021 toho v tom aktuálním moc nezůstane.

Tyto hodinky s integrovaným fotoaparátem by měly v portfoliu výrobce doplnit připravované chytré brýle, na kterých Meta pracuje. Žádné konkrétní specifikace o nich prozatím ale nejsou známy a ví se jen to, že jejich výrobu by měla zastřešovat čínská firma Huaqin.

Meta by mohla předběhnout Apple

O hodinkách s integrovaným fotoaparátem se poměrně dlouho mluví ve spojitosti s Applem, který si nechal pár podobných prvků na toto téma patentovat. Nevypadá to ale, že by měl kalifornský gigant v dohledné době opravdu přinést Apple Watch s integrovaným fotoaparátem.

Je tedy možné, že Meta svého rivala v tomto směru překoná a přinese hodinky s tímto prvkem jako první. Více informací o této možné novince bychom se mohli dozvědět ve dnech 17. a 18. září 2025, na kdy je naplánovaná velká konference Meta Connect.

Zdroj: Digitimes