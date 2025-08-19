Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek

Apple chystá revoluci v chytré domácnosti. Nový systém homeOS propojí hub, robota i Siri s Apple Intelligence a nabídne jednoduché ovládání.
Apple se zaměří na chytrou domácnost
Apple patří mezi nejznámější technologické značky a pravidelně přináší produkty, které bodují designem i funkčností. Uživatelé oceňují nejen hardware, ale i vlastní software, který firma dlouhodobě rozvíjí.
V nabídce Applu je hned několik operačních systémů. iOS pohání iPhony, iPadOS tablety, macOS počítače Mac, watchOS hodinky a tvOS Apple TV. Nejmladší visionOS debutoval v roce 2023 spolu s chytrými brýlemi Vision Pro.
Nyní se objevují zprávy o zcela nové platformě. Apple vyvíjí systém s kódovým označením „Charismatic“, který je určen pro zařízení chytré domácnosti a má odstartovat zcela novou produktovou éru společnosti.
Už několik měsíců se objevují spekulace, že Apple chystá zcela nový produkt pro chytrou domácnost. Půjde o centrální hub s displejem, přes který bude možné jednoduše ovládat všechna propojená zařízení v domácnosti.
Na trhu se tento hub objeví v roce 2026. O rok později má navíc dorazit stolní robot, který možnosti nového systému ještě rozšíří. Právě tato zařízení budou fungovat na připravovaném operačním systému pro domácnost.
Podle dostupných informací půjde nové produkty snadno sdílet mezi více uživateli. Díky vestavěné kameře zařízení pozná, kdo jej právě používá, a podle toho zobrazí personalizované prostředí i předvolené nastavení.
Jak bude systém vypadat a co nabídne?
O chystaném operačním systému už unikly první detaily. Podle dostupných informací by se mohl jmenovat homeOS a Apple sází hlavně na jednoduchost. Menu aplikací má připomínat to, které už známe z prostředí watchOS.
Nový systém nabídne velké přehledné přepínače, jimiž půjde snadno ovládat například osvětlení v domácnosti. Významnou roli dostane také Apple Intelligence, tedy umělá inteligence integrovaná napříč službami.
Klíčové budou i hlasové příkazy. O ty se postará vylepšená asistentka Siri, která má být schopná lépe rozumět kontextu a pružně reagovat. Díky tomu by ovládání chytré domácnosti mělo být rychlé, pohodlné a intuitivní.