Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte

Ondřej Koníček
Google Play | foto: Unsplash

Google chystá vylepšené zálohování v Androidu. Nově se má ukládat i složka Stažené, což usnadní přechod ze starého na nový telefon.

Záloha jako základ každého telefonu

Pokud používáte telefon, tak máte určitě nastaveny automatické zálohy. Pokud ne, rozhodně byste je měli aktivovat, protože se jedná o velmi důležitou a praktickou věc. Když například přecházíte na nový telefon, tak se stačí jen připojit ke Google účtu a nemusíte řešit nic zásadního.

Do telefonu se vám „natáhnou“ všechna automaticky zálohovaná data, jako jsou kontakty, nebo fotografie v rámci aplikace Fotky Google. Obnoví se i nějaká základní nastavení telefonu, ale určitě víte, že ne vše je automaticky zálohováno.

Například některé aplikace disponují šifrovanými daty, takže je nelze zálohovat a to platí také pro složku se staženými dokumenty. Nejnovější informace ale naznačují, že Google pracuje na vylepšení automatických záloh a ty budou užitečnější než kdy dřív.

Širší rozsah automatických záloh

Informace o plánovaném vylepšení automatického zálohování byly nalezeny při rozboru APK souboru služby Google Play v beta verzi 26.32.31. Google pravděpodobně plánuje rozšíření automatických záloh o složky nového typu.

Rozbor aplikace odhalil možnost automatických záloh pro složku se staženými soubory, což je už je jen kousek k tomu, aby bylo možné zálohovat i jiné složky. Zdá se ale, že v rámci této složky bude možné zálohovat jen určitý typ souborů, pravděpodobně dokumenty.

Všechna tato data by se samozřejmě uložila na Disk Google, takže byste je mohli obnovit v případě, že se vám s telefonem něco stane, nebo když budete přecházet na nový. Rozhodně se jedná o praktickou věc, jejíž příchod vítáme.

Kdy rozšířené zálohování dorazí?

To se prozatím neví a jasné je prozatím pouze to, že na něm Google pracuje. Je ale klidně možné, že dorazí již s další aktualizací platformy Google Play. Situaci okolo této novinky budeme i nadále sledovat.

Zdroj: Android Authority

