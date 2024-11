PlayStation 5 Pro se topí v problémech. Některé hry jsou takřka nehratelné

Hraní nové generace? Ne vždy

Spolu s konzolí PlayStation 5 Pro sice nevyšla žádná hra, která by vytěžila jeho potenciál alespoň z větší části, ale dočkali jsme se zhruba padesátky her dodatečně upravených tak, aby ukázaly, čeho je tento nový systém schopný. Tyto hry s označením PS5 Pro Enhanced by měly na konzoli běžet jako na drátkách, jenže tomu tak není.

Na platformě Reddit se začaly šířit stesky uživatelů, kteří uvádí obrovské problémy s chodem velkých her na PS5 Pro, právě těch s razítkem PS5 Pro Enhanced. Tyto problémy se týkají titulů Silent Hill 2, Call of Duty: Black Ops 6 a Star Wars Jedi: Survivor, což jsou všechno velmi populární a hrané hry, takže se jedná o poměrně velký problém.