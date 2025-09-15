Logo Mobilizujeme.cz

Pixely 7 trápí problémy s nafukujícími se bateriemi. Hrozí exploze, rychle je vyměňte

Ondřej Koníček
Google Pixel 7 | Zdroj: Google, úprava: Ondřej Koníček
Google Pixel 7 | Zdroj: Google, úprava: Ondřej Koníček

Google Pixel 7 znovu pod palbou. Baterie se nafukují, telefony se vybíjejí a praskají záda. Výrobce nabízí opravy a kompenzace.

Pixely sužují další problémy

Pixely od Googlu patří obecně mezi nejlepší telefony s Androidem, ale ani jim se nevyhýbají určité neduhy a problémy. A těch je rozhodně víc, než by bylo Googlu po chuti. Nejnověji se do popředí dostávají problémy s bateriemi u Pixelů 7, což je řeka, ve které tyto telefony plavaly již několikrát.

Problémy tohoto rázu měly v minulosti například Pixely 6a, které dokonce vlivem vadné baterie mohly explodovat. Obtíže tohoto typu postihly také novější Pixel 7a, přičemž Google na toto konto reagoval bezplatnou výměnu baterie a slevou, či hotovostní kompenzací za problémy.

Nejnověji tyto problémy postihly Pixely 7 a 7 Pro a na fórech podpory Googlu se začínají množit stížnosti různého typu. Vypadá to, že má vyhledávací gigant zaděláno na další průšvih a že se to opět neobejde bez adekvátních kompenzací.

Pixel 7 a nafouklá baterie | Zdroj: PiunikaWeb
Pixel 7 a nafouklá baterie | Zdroj: PiunikaWeb

Nafukující se telefony

Jeden z uživatelů si všiml, že se u jeho asi dva roky starého Pixelu 7 začala oddělovat záda telefonu od bočního rámu. Z fotografie je patrné, že za to může nafukující se baterie, což je samozřejmě velký průšvih, který může skončit explozí, požárem a ohrožením jak majetku, tak zdraví.

Obdobných stížností začíná přibývat a vypadá to, že se nebude jednat o ojedinělý problém. U některých uživatelů baterie vytlačí záda, u jiných zase způsobuje vypouklý displej a tyto neduhy mají společného jmenovatele, kterým je rychlé vybíjení.

Uživatelé uvádí, že se baterie začala rychleji vybíjet, až došlo k okamžitému vybití a telefon se poté začal vypínat i v okamžiku, kdy měla být baterie plně nabitá. Pokud se vám podobná věc stane také, neváhejte ani vteřinu a kontaktujte podporu Googlu. Ta by měla být o celé věci dobře informována.

Google vychází poškozeným uživatelům (většinou) vstříc

Většina uživatelů uvádí, že jim podpora Googlu vychází vstříc. Ten často nabízí bezplatnou výměnu, ale od jednoho uživatele si vyžádal fotografie poškozeného telefonu ze všech šesti stran. Při opravě v autorizovaném servisu je k proplacení úkonu nutné Googlu předložit doklad.

V tomto případě to ale vypadá, že se bezplatná výměna vztahuje jen baterii a dodatečné poškození displeje či zadní strany jde mimo záruku. Což je ale na druhou stranu hodně nefér, protože je jasné, že za to může právě baterie. Uvidíme, do jakých rozměrů tento problém nakonec naroste.

Zdroj: PiunikaWeb

