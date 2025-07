O víkendu si vychutnejte tento megafilm na Oneplay. V kinech vydělal miliardy

Hledání El Dorada začíná! Film Uncharted podle slavné hry je od 12. července ke zhlédnutí na Oneplay, včetně českého dabingu.

Herní pecka na filmovém plátně

Filmový průmysl produkuje ročně tisíce filmů s různou tematikou. Čas od času se ale tvůrci podívají do herního světa a rozhodnou se vybranou hru přenést na filmová plátna.

Přesně to se stalo herní sérii Uncharted, která je ve světě her velmi populární. Filmaři tedy vytvořili stejnojmenný film, jenž aktuálně do své nabídky zařazuje Oneplay, kde je ke shlédnutí od 12. července.

Uncharted je akční dobrodružný snímek, o který se postaral režisér Ruben Fleischer. Jde o 117 minut dlouhý film, jenž je na Oneplay dostupný s českým dabingem.

Film vydělal celosvětově 407 milionů dolarů, z toho 149 milionů v USA a 258 milionů v zahraničí. S rozpočtem 120 milionů šlo o úspěšnou adaptaci herní série a jeden z nejvýdělečnějších videoherních filmů.

Dobrodružná honba za pokladem

Hlavním hrdinou snímku Uncharted je Nathan Drake, jenž je potomkem slavného hledače pokladů sira Francise Drakea. Nathan se životem protlouká, jak je v jeho silách a snaží se jít v otcových šlépějích.

Tentokrát je navíc na stopě něčemu velkému a spojí síly se svým mentorem Sullym. Společně se vydají napříč Evropou a Filipínami, aby nalezli sošku vedoucí k bájnému El Doradu.

Nejsou však jediné, kdo hledají stejný poklad. Při dobrodružném pátrání se proti nim postaví záhadní a nelítostní konkurenti. V průběhu pátrání navíc Drake zjišťuje, jaký osud potkal jeho bratra, kterého viděl naposledy ještě jako dítě.

Největší současné hvězdy Hollywoodu

Snímek Uncharted je velmi ambiciózním filmem a filmovému studiu se rozhodně vyplatilo do filmu obsadit velké hvězdy Hollywoodu. Jen v kinech film vydělal přes 400 milionů dolarů a jde o jeden z nejvýdělečnějších filmů ve svém žánrů.

Film diváky láká nejen na svůj příběh, ale i na ony hvězdy. Tou největší je dozajista Tom Holland, jehož mohou diváci znát z role Spidermana od Marvelu. Další hvězdou je poté Mark Wahlberg, který zazářil například v komediálním snímku Méďa.

Mezi další hvězdy snímku se řadí Sophia Ali (Vadí nevadí), Tati Gabrielle (The Last of Us) nebo Steven Waddington (Kursk). Ve vedlejší roli se objevil i dnes již legendární herec Antonio Banderas.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz