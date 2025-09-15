Logo Mobilizujeme.cz

Nový Pixel 10 Pro na rok zdarma? Víme, jak pořídit novinku od Googlu nejvýhodněji

PR článek
Pixel 10 | Zdroj: Google
Google Pixel 10 Pro si pronajmete za 599 Kč měsíčně a s výkupním bonusem 6 250 Kč získáte téměř celý rok používání zdarma.

Uplynul necelý měsíc od představení smartphonu, který měl, a stále má, našlápnuto k tomu být nejlepším Androidem roku. Google Pixel 10 Pro přišel s řadou vylepšení oproti svému předchůdci. Nejen, že má špičkový fotoaparát a výkon, ale také v sobě skrývá nespočet skvělých AI funkcí. Primárně jde ale o vůbec první telefon, který si můžete pronajmout jen za 599 Kč měsíčně a získat k němu navíc ještě bonus 6 250 Kč. Ten vám pokryje bezmála 11 měsíců pronájmu, což znamená téměř celý rok používání telefonu zdarma. Náročnější uživatele potom potěší, že je od dnešního dne skladem i Google Pixel 10 Pro Xl a i k němu lze získat výkupní bonus.

Google Pixel 10 Pro na téměř rok zdarma

Výhodný pronájem je možný díky Mobil Pohotovosti, která se stala autorizovaným prodejcem Google Pixelu v Česku. Nové Google Pixely 10 se tak přidaly do Cashtec Upgrade – služby, v rámci které si můžete pronajmout nový telefon za nejnižší cenu na trhu. Po dvou letech jednoduše zařízení vyměníte za nový model.

A právě Pixel 10 Pro se teď dá pořídit v pronájmu za výhodných podmínek. Měsíčně vychází jen na 599 Kč, a navíc je vůbec poprvé dostupný s výkupním bonusem ve výši 6 250 Kč. Pokud se tedy rozhodnete pro pronájem a zároveň prodáte svůj starý telefon u Mobil Pohotovosti, právě tento bonus vám pokryje téměř celý rok používání. Jinými slovy dostanete skoro 11 měsíců s nejnovějším Pixelem prakticky bez nákladů.

Pixel 10 Pro | Zdroj: Google
Za dva roky vás tak Pixel 10 Pro vyjde jen na 8 126 Kč, což je pořádný rozdíl oproti standardní ceně   27 990 Kč. Během celé doby pronájmu máte jistotu záruky, a pokud by se s telefonem cokoli stalo, čeká na vás zdarma náhradní zařízení. Po uplynutí dvou let telefon jednoduše vrátíte, běžné opotřebení se samozřejmě toleruje, a můžete bez starostí přejít na nový model.

Výhodněji to nejde

V rámci služby Cashtec Upgrade si můžete pronajmout i ostatní novinky od Googlu, a i u nich můžete počítat s výkupní bonusem. Základní model Pixel 10 pořídíte z trojice nejlevněji a to za 529 Kč měsíčně, zatímco nejprémiovější Pixel 10 Pro XL vyjde na akčních 699 Kč měsíčně.

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

