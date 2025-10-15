Nový MacBook Pro M5 je mašina s brutálním výkonem a celodenní výdrží

Apple představil nový MacBook Pro M5. Má stejný design, ale výkon o několik tříd výš díky čipu M5 a 24hodinové výdrži.
Nový hardware ve stejném těle
Poslední dny se hodně spekulovalo o novém MacBooku Pro. Vše schylovalo k představení, které právě dnes proběhlo. Nový MacBook Pro M5 ovšem na první pohled zůstává stejný a vše důležité se odehrálo pod pokličkou.
To ale rozhodně není špatné. Hliníkové tělo nabízí ostřejší rysy a potěší precizním zpracováním. Co se týče konektorů, na pravé straně se nachází MagSafe pro nabíjení, dva USB-C Thunderbolt 4 porty a sluchátkový 3,5mm audio jack. Protilehlá strana hostí dva USB-C porty a HDMI.
Pokud jde o displej, MacBook Pro M5 se dočkal aktualizace pouze u 14palcové varianty. Zobrazovač je typu Liquid Retina HDR s technologií True Tone a svítivostí až 1 600 nitů. Potěší i adaptivní 120Hz obnovovací frekvence.
Velké změny pod pokličkou
Největší změna u MacBooku Pro M5 pro rok 2025 se odehrála pod kapotou. Zařízení dostalo nový výkonný tovární čip M5. Procesor nabízí 10 jader, z nichž 4 jsou výkonná a 6 úsporných. Grafická jednotka taktéž obsahuje 10 jader a přítomnost hlásí i 16jádrový Neural Engine.
V řeči čísel je nový MacBook Pro M5 například 6,6× rychlejší v renderování videa než MacBook Pro s čipem M1. Ve stejném porovnání novinka nabízí až 3,2× rychlejší snímkovací frekvenci u hraní her nebo 7,7× rychlejší ve zpracování AI videí.
K dispozici dostává notebook 16, 24 nebo dokonce 32 GB RAM. Základní úložiště je 512 GB, avšak v maximální konfiguraci se zákazník může dostat až na 4 TB.
MacBook Pro M5 a jeho další přednosti
Co se týče další výbavy, i ta rozhodně zákazníkům udělá radost. Například nabíjení je podporování při maximálním výkonu 96,5 W a baterie dle výrobce vydrží až 24 hodin na jedno nabití.
Přední kamera disponuje rozlišením 12 Mpx, nahrává videa až ve FullHD rozlišení a nabízí technologii Central Stage. Z další výbavy nechybí Wi-Fi 6 připojení, Bluetooth 5.3 nebo šest reproduktorů. Samozřejmostí je i přítomnost technologie Touch ID pro rozpoznání otisků prstů.
Apple MacBook Pro M5 je samozřejmě připraven i na umělou inteligenci Apple Intelligence. Zařízení nabízí několik AI nástrojů pro zlepšení produktivity, které běží díky výkonnému čipu jako z praku. AI následně pomáhá vytvářet obrázky nebo upravovat text.
Po stránce softwaru je v MacBooku Pro M5 nainstalován software macOS Tahoe. To přináší do zařízení nový designový jazyk tekutého skla, ještě více spolupracuje s iPhonem a potěší i svou špičkovou optimalizací.
Cena a dostupnost
Nový Apple MacBook Pro M5 si zákazníci mohou aktuálně předobjednat. No běžného prodeje poté notebook vstoupí 22. října. V nabídce je několik variant, které se od sebe liší především velikostí úložiště a pamětí RAM. Z barevných variant je na výběr mezi vesmírně černou a vesmírně šedou.
14palcový MacBook Pro M5 verze s 512 GB úložištěm
16 GB RAM; 45 990 Kč
24 GB RAM; 51 990 Kč
32 GB RAM; 57 990 Kč
14palcový MacBook Pro M5 verze s 1 TB úložištěm
16 GB RAM; 51 990 Kč
24 GB RAM; 57 990 Kč
32 GB RAM; 63 990 Kč
14palcový MacBook Pro M5 verze s 2 TB úložištěm
16 GB RAM; 63 990 Kč
24 GB RAM; 69 990 Kč
32 GB RAM; 75 990 Kč
14palcový MacBook Pro M5 verze s 2 TB úložištěm
16 GB RAM; 81 990 Kč
24 GB RAM; 87 990 Kč
32 GB RAM; 93 990 Kč
Krom těchto variant si můžete u Apple připlatit i za další vylepšení. Pokud chcete displej s nano texturou, musíte zaplatit 4 500 korun. Pakliže do košíku přihodíte 70W nabíjecí adaptér, vyjde vás to na dalších 1 790 korun. Za verzi s 96,5W adaptérem zaplatí zákazník 2 290 korun.