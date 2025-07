Nothing Headphone (1): Stylová sluchátka s profesionálně vyladěným zvukem

Nothing Headphone (1) | foto: Nothing

Nothing vstupuje do světa náhlavních sluchátek s modelem Headphone (1). Prémiový design, špičkový zvuk od KEF a výdrž až 35 hodin v jednom balení.

Nová sluchátka od Nothingu

Společnost Nothing byla založena v roce 2021 a jejím prvním produktem byla sluchátka Nothing Ear (1). Později jsme se dočkali i telefonu Nothing Phone (1) a nyní se záběr společnosti rozšiřuje na další odvětví – náhlavní sluchátka, jelikož Nothing vedle nového telefonu Phone (3) představil nová Headphone (1).

Futuristická sluchátka s důrazem na detail a komfort

Sluchátka jsou určená jak pro každodenní posluchače, tak pro ty nejnáročnější, kteří poslouchají hudbu pouze v té nejvyšší kvalitě. Nothing uzavřel partnerství s britskou společností KEF, která má více než 60leté zkušenosti ve vývoji a výrobě špičkové audiotechniky od reproduktorů až po bezdrátová sluchátka.

Nothing Headphone (1) jsou navržena s důrazem na pohodlí a použití prémiových materiálů. Náušníky jsou vyhotoveny z hliníku kombinovaného s plasty pro zajištění maximální odolnosti. Aby sluchátka dobře sedla každému, obsahují náušníky paměťovou pěnu a pomocí teleskopického systému si můžete nastavit i tu nejoptimálnější délku. Navíc je zachován designový jazyk Nothingu, který jsme si za ty roky tolik oblíbili.

Náušníky díky volbě materiálu odolávají působení kožního mazu, potu a olejů a přirozeně se přizpůsobují uším uživatele, dokonce snižují i samotný tlak na uši, proto jsou pohodlné i v případě celodenního nošení. Sluchátka se namísto dotykového ovládání ovládají fyzickými tlačítky zabudovanými přímo do konstrukce. Můžete tak jedním stiskem přepnout skladbu, upravit hlasitost nebo ovládat režimy ANC.

Nothing Headphone (1) | foto: Nothing

High-res zvuk vyladěný profesionály

Headphone (1) jsou prvním produktem Nothing, který vzešel ze spolupráce se společností KEF. Ta na vývoj nasadila své specialisty a mohl tak vzniknout na zakázku vyrobený dynamický 40mm měnič s bohatým a přirozeným zvukem, s hlubokými basy, detailními středy a ostrými výškami.

V konstrukci je zabudovaný senzor na snímání pohybu hlavy, který dokáže překonvertovat jakýkoliv stereo zvuk na 360stupňový prostorový, a to vše v reálném čase. Audiofilové jistě ocení podporu High-res audia díky přítomnosti kodeku LDAC a skrze USB-C lze dokonce přehrávat i bezztrátovou hudbu v maximální kvalitě. Nechybí ani 3,5mm audio jack.

Výrobce implementoval i pokročilý systém na minimalizaci zkreslení, takže každá skladba zní přesně tak, jak ji tvůrce zamýšlel, a výsledný zvuk si můžete upravit i pomocí 8pásmového ekvalizéru, který najdete v doprovodné aplikaci Nothing X.

Nothing Headphone (1) v černém provedení | foto: Nothing

Dynamické ANC a špičková výdrž baterie

Sluchátka jsou vybavena dvěma mikrofony, které v snímají hluk z okolního prostředí a dle něj uzpůsobují ANC v reálném čase, aby bylo odfiltrováno co nejvíce okolních zvuků. Pokud budete chtít komunikovat s okolím, Nothing nezapomněl ani na režim Transparency.

Pro potřeby hovorů je zde 4mikrofonní systém ENC, který je poháněn umělou inteligencí, která byla trénována na 28 milionech zvuků, aby byl efektivně odfiltrován jakýkoliv šum. Budete proto dobře slyšet i v tom nejhlučnějším prostředí.

Sluchátka Headphone (1) vydrží až 35 hodin poslechu, a to včetně zapnutého režimu ANC. Navíc za pouhých 5 minut nabíjení můžete sluchátka nabít na další 2,4 hodiny poslechu. O bezdrátové připojení se stará Bluetooth 5.3 a nechybí ani možnost připojení ke dvěma zařízením současně a režim nízké odezvy pro mobilní hráče.

Nový ovládací prvek

V rámci těchto sluchátek je dostupný i zcela nový ovládací prvek s názvem Buon. Ten si můžete přizpůsobit v aplikaci Nothing X a pomocí něj rychle přepínat mezi různými zvukovými aplikacemi nebo funkcemi, aniž byste museli neustále chodit do konkrétních aplikací nebo přepínat mezi nabídkami.

Cena a dostupnost

Sluchátka Nothing Headphone (1) si můžete předobjednat už od 4. července přímo na webu Nothing a cena je stanovena na 299 eur, což je v přepočtu 7 400 Kč. Oficiální začátek prodeje je stanoven na 14. července a na výběr je z bílé a černé varianty.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz