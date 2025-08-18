Logo Mobilizujeme.cz

Netflix ví, jak zaujmout: Tohle jsou teď nejzajímavější novinky (84. díl)

Tomáš Rajnoch
Netflix | foto: Unsplash
Netflix | foto: Unsplash

Netflix si přichystal skvělé novinky, které v našem novém výběru můžeme doporučit. Těšte se na megafilm Interstellar a další povedené filmy a seriály.

Nejlepší novinky na Netflixu

Největší streamovací platforma Netflix nabízí divákům nespočet kvalitního obsahu. V nabídce jsou povedené filmy, napínavé dokumenty a seriály, které vás nepustí od obrazovek.

Svou knihovnu navíc Netflix doplňuje o skvělé novinky a ty přicházejí i v nadcházejících dnech. Co nového na Netflixu stojí za zhlédnutí a co by vám nemělo uniknout?

Interstellar (2014)

Netflix získává opravdový megahit, kterým je snímek Interstellar. Hvězdně obsazený snímek, jenž získal několik prestižních ocenění nabízí příběh, který baví diváky po celém světě.

V tomto filmu lidstvo balancuje na hraně záhuby a proto vysílá skupinu vybraných astronautů, kteří zamíří do černé díry najít nové místo pro život. To, co ale naleznou, nikdo nečekal a změní to životy všech.

  • Datum premiéry: 18.8. 2025

Americký tým: Gambler a kovbojové (2025)

V nabídce Netflixu se brzy objeví sportovní dokumentární snímek Americký tým: Gambler a kovbojové. Snímek sleduje fotbalový tým Dallas Cowboys, jenž v 90. letech minulého století 3. vyhrál Super Bowl. Úspěšný tým a slavnou éru však poznamenala série kontroverzních událostí.

  • Datum premiéry: 19.8. 2025

DEVO (2025)

DEVO je americkým dokumentární seriálem vyprávějící příběh art-rockové kapely Devo. Filmaři ukáží divákům nové záběry z divokých koncertů nebo to, jak byl stvořen hit „Whip It“, jenž prakticky založil novou hudební vlnu. Jak na tuhle éru vzpomínají její členové?

  • Datum premiéry: 19.8. 2025

Pod tlakem (2025)

Britská produkce posílá na Netflix dramatický seriál Pod tlakem, jenž divákům nabídne 5 epizod s českým dabingem. Seriál nabízí příběh dvou hlavních hrdinek. Jednou z nich je britská premiérka a druhá je zase prezidentka Francie.

Britské premiérce unesou manžela, zatímco prezidentce Francie je nelítostně vyhrožováno. Obě političky tak čekají těžká rozhodnutí, která ovlivní jejich životy.

  • Datum premiéry: 21.8. 2025

Hvězda jednoho hitu (2025)

Pro milovníky romantických filmů si Netflix připravil snímek Hvězda jednoho hitu, ve kterém vystupují dva mladí zpěváci. Ti ale v kariéře neměli moc štěstí a tak se rozhodli, že vsadí vše na jednu kartu. Chtějí se přitom proslavit a dost možná se navíc do sebe zamilují.

  • Datum premiéry: 21.8. 2025

Pravda o Jussie Smollettovi? (2025)

Producenti populárních a úspěšných dokumentů „Podvodník z Tinderu“ a „Od koťátek pracky pryč“, si pro Netflix připravili další poutavý dokument Pravda o Jussie Smolletovi?

Tentokrát se filmaři zaměřili na případ Jussieho Smolleta, jenž stal v roce 2019 obětí násilného činu. Jak se ale nakonec ukázalo, Jussie Smollet toto napadení zinscenoval. Dodnes však nepřiznal svou vinu.

  • Datum premiéry: 22.8. 2025

Madam Ema (2025)

Jihokorejská produkce je na Netflixu velmi populární a nyní posílá na Netflix šest epizod seriálu Madam Ema. Hlavní hrdinkou je žena, která je v Korei v osmdesátých letech slavnou herečkou a vycházející hvězdou lechtivých snímků.

Hlavní hrdinka natáčí provokativní snímek „Madam Ema“ a snaží se prosadit se světě mužů. Brzy ale zjistí, že jde o svět plný intrik a zákulisních her.

  • Datum premiéry: 22.8. 2025

Život ve zkratce (2025)

Život ve zkratce je nový animovaný seriál, jenž na Netflix přivádí autor populárního animovaného seriálu BoJack Horsman. V osmi epizodách se podíváme na život sourozenců od dětství, až po dospělost. Seriál nabídne spoustu vtipných scén a zaujme i originální animací.

  • Datum premiéry: 22.8. 2025

Opuštěný muž (2022)

Do své nabídky Netflix zařazuje i hit z roku 2022, kterým je Opuštěný muž. Hlavním hrdinou je muž po čtyřicítce, kterého znenadání opustí jeho muž. Realitní makléř z New Yorku tak musí svůj život začít od nuly a pomalu se přitom vrací do světa randění.

  • Datum premiéry: 22.8. 2025

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Netflix.

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

