Netflix odtajnil, s čím přijde. Tyhle novinky mají trhat rekordy ve sledovanosti

Platíte si Netflix? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Streamovací gigant chystá hodně zajímavé novinky, které dorazí v roce 2025 a některé pak v roce 2026.

Diváci se nemohou Netflixu nabažit

Společnost Netflix odprezentovala hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2025 a zveřejnila zajímavá čísla týkající se sledovanosti. Například v první polovině roku 2025 strávili uživatelé na Netflixu zhruba 95 miliard hodin.

Značný podíl na tomto čísle měly i tituly, které vyšly několik let zpět. Například Papírový dům, Ozark nebo Orange is the New Black. První polovina roku byla pro Netflix nesmírně úspěšná a jak to vypadá, ani následující měsíce nebudou jiné.

Generální ředitel Netflixu Ted Sandaros totiž zveřejnil seznam toho, na co se diváci mohou těšit. Sandaros vypíchnul ty největší nadcházející hity pro druhou polovinu roku 2025 a také prozradil, co se chystá následující rok.

Nejočekávanější novinky roku 2025

Mezi nejočekávanější seriály Ted Sandaros zařadil druhou sérii Wednesday, poslední pátou sérii Stranger Things a nespecifikovaný krimi seriál od Erica Bana. Těšit se máme i na komediální seriál Leanne.

Seriálové hity pro zbytek roku 2025

Wednesday 2

Stranger Things 5

(nespecifikovaný) krimi seriál od Erica Bana

Leanne

Generální ředitel Netflixu mluvil i o filmových novinkách, od kterých Netflix očekává úspěch. Těch do konce letošního roku dorazí ještě opravdu hodně a diváky čekají hodiny zábavy.

Filmové hity pro zbytek roku 2025

Rivalové 2

Na Nože 3

Jay Kelly od Noah Baumach

Frankenstein od Guillerma del Tora

A House of Dynamite od Kathryn Bigelow

The Rip s Benem Affleckem a Mattem Dameonem

Velkolepý rok 2026

Kromě očekávaných novinek pro druhou polovinu roku 2025 se Ted Sandaros rozpovídal i o nadcházejícím roku. I zde Netflix očekává růst a pokusí se rozšířit již tak početnou fanouškovou základnou.

To se Netflixu může podařit jen jedním způsobem. A to nabídnout divákovi kvalitní obsah, který nikde jinde nenajdou. Na co bychom se tedy v roce 2026 měli těšit nejvíce?

Pokračující seriály

Bridgertonovi – 4. série

One Piece – 4. série

Avatar: Legenda o Aangovi – 2. série

Gentlemani – 2. série

Čtyři roční období – 2. série

Šéfka hry – 2. série

Ve při – 2. série

Problém tří těles – 2. série

Love is Blind – 10. série

Outer Banks – 5. série

Lupin – 4. série

Berlin – 2. série

Sto roků samoty – 2. série

Nové seriály