Logo Mobilizujeme.cz

Nemáte plány na víkend? Pusťte si filmový hit od režiséra Quentina Tarantina

Tomáš Rajnoch
Tenkrát v Hollywoodu | foto: Sony Pictures
Tenkrát v Hollywoodu | foto: Sony Pictures

Na platformě HBO Max vyšel skvěle hodnocený film Tenkrát v Hollywoodu, který zobrazuje zlatou éru Hollywoodu. Už se chystá i jeho pokračování.

Tenkrát v Hollywoodu

Streamovací platforma HBO Max sledujícím již mnohokrát dokázala, že dokáže vytvořit opravdový hit. Zároveň jde ale o službu, která se nebojí investovat do tvorby jiných produkcí, kterým dá na své platformě prostor.

Aktuálně tedy HBO Max získalo velmi povedený a skvěle hodnocený film Tenkrát v Hollywoodu. Jde o film uznávaného režiséra Quentina Tarantina, jenž například na českém portále ČSFD získal od diváků skvělé hodnocení 78 %.

Tenkrát v Hollywoodu míří na HBO Max s českým dabingem a připraveny jsou i české filmy. A pokud vás snímek zaujal, rozhodně si na něj vyhraďte celý večer. Jedná se totiž o 161 minut dlouhý film.

Film o zlaté éře Hollywoodu

Quentin Tarantino je velmi uznávaným režisérem, jenž za svou kariéru získal několik prestižních ocenění. Režisér se specializuje především na filmy a prakticky vždy divákům doručí kvalitní podívanou.

Film Tenkrát v Hollywoodu je jeho devátým a zatím posledním snímkem, jenž vznikl v roce 2019. Příběh se odehrává v roce 1969 v Los Angeles a zobrazuje zlatou éru Hollywoodu.

Zajímavostí filmu je to, že mísí skutečné postavy s těmi smyšlenými. Dva hlavní hrdinové, tedy televizní herec a jeho kaskadér, patří do druhé skupiny. Kolem nich se nicméně děj točí a sleduje onoho televizního herce, jenž se snaží prosadit v Hollywoodu.

Snímek dále ukazuje, jak vypadala zlatá éra herectví za velkou louží. Příběh tedy vyobrazuje turbulentní dobu plnou změn, různých intrik ale také pravé herecké řemeslo.

Známé tváře minulosti

Jak už jsem zmínil, film mísí skutečné a smyšlené postavy. Pokud se podíváme na ty skutečné, tak ve snímku vidíme například známého režiséra Romana Polanského a jeho ženu Sharon Tate. Tuto dvojici poté ztvárňují herci Rafal Zawierucha a Margot Robbie.

Dále se ve snímku objevuje Mike Moh jako ikonický Bruce Lee, Damon Herriman v roli Charlese Mansona nebo Damian Lewis ztvárňující Steeva McQuenna.

Hlavní smyšlené postavy, které se jmenují Rick Dalton a Cliff Booth, dostaly tvář jedněch z nejuznávanějších hereckých hvězd současnosti. Konkrétně je řeč o Leonardu DiCapriovi a Bradu Pittovi.

Tenkrát v Hollywoodu | foto: Sony Pictures
Tenkrát v Hollywoodu | foto: Sony Pictures

Dočkáme se i sequelu

Film Tenkrát v Hollywoodu patří opravdu mezi ty nejpovedenější snímky posledních let a není tedy divu, že se dočkáme dalšího snímku z tohoto prostředí. Konkrétně půjde o sequel s Bradem Pittem v hlavní roli.

Scénář k filmu opět napsal Quentin Tarantino, avšak režie se tentokrát ujme David Fincher. Zajímavostí je i fakt, že film nedorazí na plátna kin a jeho premiéra je prozatím plánovaná pro rok 2027, kdy se objeví na platformě Netflix.

Víkendovka na streamu je náš pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

Nejnovější články

Google Pixel 10 Pro XL má skvělý fotoaparát, ale na nejlepší mobily to nestačí
Ondřej Koníček

Google Pixel 10 Pro XL má skvělý fotoaparát, ale na nejlepší mobily to nestačí

Chytrá váha z Lidlu je teď téměř zadarmo. Zjistí přesnou váhu, podíl svalů i vody
Richard Šimáček

Chytrá váha z Lidlu je teď téměř zadarmo. Zjistí přesnou váhu, podíl svalů i vody

Apple chystá zvláštní novinku pro iPhone 17. Dočkáme se crossbody popruhu?
Ondřej Koníček

Apple chystá zvláštní novinku pro iPhone 17. Dočkáme se crossbody popruhu?

Netflix má nový nejsledovanější film všech dob
Ondřej Koníček

Netflix má nový nejsledovanější film všech dob

Pixel 10 dorazil na sklad! Právě teď ho můžete pořídit za nejlepší možnou cenu
PR článek

Pixel 10 dorazil na sklad! Právě teď ho můžete pořídit za nejlepší možnou cenu

T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení
Ondřej Koníček

T-Mobile láká na superrychlý internet za 299 Kč a bonus 5 000 Kč na zařízení

Google Discover se naučí skvělou věc, která zpřístupní zprávy z celého světa
Luboš Srb

Google Discover se naučí skvělou věc, která zpřístupní zprávy z celého světa

Vychází HyperOS 3 a ještě dnes zamíří na tyto telefony. Je mezi nimi i ten váš?
Ondřej Koníček

Vychází HyperOS 3 a ještě dnes zamíří na tyto telefony. Je mezi nimi i ten váš?

Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?
Ondřej Koníček

Galaxy S25 FE dorazí již 4. září. Co už o chystaném telefonu od Samsungu víme?