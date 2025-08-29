Nemáte plány na víkend? Pusťte si filmový hit od režiséra Quentina Tarantina

Na platformě HBO Max vyšel skvěle hodnocený film Tenkrát v Hollywoodu, který zobrazuje zlatou éru Hollywoodu. Už se chystá i jeho pokračování.
Tenkrát v Hollywoodu
Streamovací platforma HBO Max sledujícím již mnohokrát dokázala, že dokáže vytvořit opravdový hit. Zároveň jde ale o službu, která se nebojí investovat do tvorby jiných produkcí, kterým dá na své platformě prostor.
Aktuálně tedy HBO Max získalo velmi povedený a skvěle hodnocený film Tenkrát v Hollywoodu. Jde o film uznávaného režiséra Quentina Tarantina, jenž například na českém portále ČSFD získal od diváků skvělé hodnocení 78 %.
Tenkrát v Hollywoodu míří na HBO Max s českým dabingem a připraveny jsou i české filmy. A pokud vás snímek zaujal, rozhodně si na něj vyhraďte celý večer. Jedná se totiž o 161 minut dlouhý film.
Film o zlaté éře Hollywoodu
Quentin Tarantino je velmi uznávaným režisérem, jenž za svou kariéru získal několik prestižních ocenění. Režisér se specializuje především na filmy a prakticky vždy divákům doručí kvalitní podívanou.
Film Tenkrát v Hollywoodu je jeho devátým a zatím posledním snímkem, jenž vznikl v roce 2019. Příběh se odehrává v roce 1969 v Los Angeles a zobrazuje zlatou éru Hollywoodu.
Zajímavostí filmu je to, že mísí skutečné postavy s těmi smyšlenými. Dva hlavní hrdinové, tedy televizní herec a jeho kaskadér, patří do druhé skupiny. Kolem nich se nicméně děj točí a sleduje onoho televizního herce, jenž se snaží prosadit v Hollywoodu.
Snímek dále ukazuje, jak vypadala zlatá éra herectví za velkou louží. Příběh tedy vyobrazuje turbulentní dobu plnou změn, různých intrik ale také pravé herecké řemeslo.
Známé tváře minulosti
Jak už jsem zmínil, film mísí skutečné a smyšlené postavy. Pokud se podíváme na ty skutečné, tak ve snímku vidíme například známého režiséra Romana Polanského a jeho ženu Sharon Tate. Tuto dvojici poté ztvárňují herci Rafal Zawierucha a Margot Robbie.
Dále se ve snímku objevuje Mike Moh jako ikonický Bruce Lee, Damon Herriman v roli Charlese Mansona nebo Damian Lewis ztvárňující Steeva McQuenna.
Hlavní smyšlené postavy, které se jmenují Rick Dalton a Cliff Booth, dostaly tvář jedněch z nejuznávanějších hereckých hvězd současnosti. Konkrétně je řeč o Leonardu DiCapriovi a Bradu Pittovi.
Dočkáme se i sequelu
Film Tenkrát v Hollywoodu patří opravdu mezi ty nejpovedenější snímky posledních let a není tedy divu, že se dočkáme dalšího snímku z tohoto prostředí. Konkrétně půjde o sequel s Bradem Pittem v hlavní roli.
Scénář k filmu opět napsal Quentin Tarantino, avšak režie se tentokrát ujme David Fincher. Zajímavostí je i fakt, že film nedorazí na plátna kin a jeho premiéra je prozatím plánovaná pro rok 2027, kdy se objeví na platformě Netflix.
Víkendovka na streamu je náš pravidelný seriál, ve kterém redakce Mobilizujeme.cz na víkend vybírá ten nejzajímavější obsah nově dostupný na streamovacích službách v Česku.