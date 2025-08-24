Logo Mobilizujeme.cz

Nejlevnější mobil s bezdrátovým nabíjením stojí překvapivě málo. Teď je navíc v akci

Tomáš Rajnoch
Infinix Note 40 | foto: Infinix
Infinix Note 40 | foto: Infinix

Bezdrátové nabíjení už dávno není výsadou nejdražších telefonů. Infinix Note 40 stojí necelé 4 tisíce, čímž překonává všechny ostatní na trhu.

Tip na levný mobil se super funkcí

Bezdrátové nabíjení je funkcí, kterou dokáže ocenit nejeden majitel smartphonu. Často jde nicméně o technologii, za kterou si výrobce nechá řádně zaplatit a tudíž ji nechává pro smartphony z vyšších cenových sfér.

To ale naštěstí neplatí pro všechny výrobce. Pokud tedy chcete nejlevnější mobil s bezdrátovým nabíjením, máme pro vás skvělý tip na aktuálně zlevněný Infinix Note 40.

Jde o telefon, který dorazil na trh už sice před rokem, avšak i po této době se stále jedná o velmi kvalitní smartphone s příznivou cenou. Třešničkou na dortu je technologie bezdrátového nabíjení.

Hardware má stále co nabídnout

Hlavním lákadlem telefonu Infinix Note 40 tudíž pro mnohé může být bezdrátové nabíjení, které zde probíhá při výkonu až 20 W. Dobíjena je baterie s kapacitou 5 000 mAh. Nabíjení funguje i skrze USB-C kabel o výkonu až 45 W.

V balení je navíc přítomen speciální obal MagCase s magnety, díky kterému se bezdrátová nabíječka k telefonu jednoduše přicvakne. Podobně jako u technologie MagSafe od Applu.

Z dalších předností nabízí telefon krásný 6,78palcový AMOLED displej s vysokou 120Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. Pohon telefonu zajišťuje moderní čip MediaTek Helio G99 Ultimate ve spolupráci s 8 GB RAM.

Pro uživatele je navíc připraveno velké úložiště s kapacitou 256 GB. Po stránce softwaru se v telefonu nachází Android 15 s nadstavbou XOS 15. Výrobce dále přislíbil ještě tři bezpečností aktualizace a se zařízením tak můžete spolehlivě fungovat další roky.

Na zádech telefon nese hned tři fotoaparáty, z nichž hlavní čip disponuje 108Mpx rozlišením. Za zmínku stojí i trojnásobný bezztrátový zoom nebo přítomnost 2Mpx makra pro detailní snímky. O selfie se stará 32Mpx kamerka.

Cena a dostupnost

A teď se konečně podíváme na největší lákadlo telefonu Infinix Note 40, kterým je cena. U prodejce Mobil Pohotovost teď stojí smartphone jen 3 990 Kč, namísto původních 4 990 Kč. Sleva tisíc korun je tak opravdu příjemná a za velmi příjemnou cenu tudíž získáte smartphone s technologií bezdrátového nabíjení.

