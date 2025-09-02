Logo Mobilizujeme.cz

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Martin Skořepa
Dolby Vision 2 | foto: Dolby Laboratories
Dolby Vision 2 | foto: Dolby Laboratories

Dolby Vision 2 má realističtější barvy, lepší detaily ve tmě i přirozenější pohyb. První televize technologii dostanou už příští rok.

Co nového přináší Dolby Vision 2?

Dolby posouvá kvalitu obrazu na televizích na vyšší úroveň. Po letech, kdy si standard Dolby Vision získal pověst jednoho z nejlepších HDR formátů, přichází jeho nástupce – Dolby Vision 2. Ten má nabídnout ještě věrnější barvy, hlubší kontrast a chytré přizpůsobení obrazu pomocí umělé inteligence.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Jednou z největších novinek je funkce Precision Black. Díky ní uvidíte více detailů v tmavých scénách, aniž by se ztratil původní záměr tvůrců. Filmy tak působí realističtěji a záběry natočené v šeru nebo v noci jsou výrazně čitelnější.

Další zajímavostí je Light Sense, která sleduje světlo v místnosti a podle toho upraví jas i kontrast. Pokud sledujete film večer v přítmí, barvy zůstanou věrné a nebudou působit vybledle. Naopak ve dne, když do obýváku svítí slunce, obraz se automaticky zesílí, aby zůstal čitelný.

Velkou pozornost vzbudila také technologie Authentic Motion. Ta řeší problém tzv. „mýdlové opery“, tedy nepřirozeně plynulého pohybu, který ruší filmový zážitek. Dolby Vision 2 dokáže vyhlazování regulovat scénu po scéně, takže obraz zůstává ostrý, ale přirozený.

Hisense Smart TV s Oneplay | foto: O2
Hisense Smart TV s Oneplay | foto: O2

Nejdříve v televizích Hisense

Prvními televizemi s podporou Dolby Vision 2 budou modely značky Hisense vybavené čipem MediaTek Pentonic 800. Do budoucna se očekává, že se technologie rozšíří i k dalším výrobcům, jako je LG, TCL nebo Sony. Dolby nabídne dvě verze – špičkovou Dolby Vision 2 Max pro prémiové televize a standardní variantu pro běžné domácnosti.

Dolby Vision 2 tak přináší do obývacích pokojů kvalitu, která se blíží kinosálu. Je jasné, že sledování filmů a seriálů už nikdy nebude stejné – obraz bude detailnější, barvy věrnější a zážitek mnohem přirozenější než doposud.

Zdroj: Dolby Laboratories

Autor článku

Martin Skořepa - Redaktor

Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky
Ondřej Koníček

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“
Ondřej Koníček

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu
Ondřej Koníček

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem
Ondřej Koníček

Tohle myslí Google vážně? Odlehčený Pixel 10a má být dost žalostným upgradem

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví
Ondřej Koníček

Apple poslal ke dnu tyto starší MacBooky. Servisy vám je už oficiálně neopraví

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný
Luboš Srb

Gmail účty nebyly hacknuty, uklidňuje Google. Přesto je třeba být opatrný

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát
Tomáš Rajnoch

iPhone 17 bude hitem. Zákazníci se těší na lepší baterii, nový design i fotoaparát

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku
Tomáš Rajnoch

Apple analytik tvrdí, že iPhone Fold přinese Touch ID v odemykacím tlačítku

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč
PR článek

Vyprodávají se poslední kusy! Cena bestselleru Xiaomi 14T padla na 8 990 Kč