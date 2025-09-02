Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Dolby Vision 2 má realističtější barvy, lepší detaily ve tmě i přirozenější pohyb. První televize technologii dostanou už příští rok.
Co nového přináší Dolby Vision 2?
Dolby posouvá kvalitu obrazu na televizích na vyšší úroveň. Po letech, kdy si standard Dolby Vision získal pověst jednoho z nejlepších HDR formátů, přichází jeho nástupce – Dolby Vision 2. Ten má nabídnout ještě věrnější barvy, hlubší kontrast a chytré přizpůsobení obrazu pomocí umělé inteligence.
Jednou z největších novinek je funkce Precision Black. Díky ní uvidíte více detailů v tmavých scénách, aniž by se ztratil původní záměr tvůrců. Filmy tak působí realističtěji a záběry natočené v šeru nebo v noci jsou výrazně čitelnější.
Další zajímavostí je Light Sense, která sleduje světlo v místnosti a podle toho upraví jas i kontrast. Pokud sledujete film večer v přítmí, barvy zůstanou věrné a nebudou působit vybledle. Naopak ve dne, když do obýváku svítí slunce, obraz se automaticky zesílí, aby zůstal čitelný.
Velkou pozornost vzbudila také technologie Authentic Motion. Ta řeší problém tzv. „mýdlové opery“, tedy nepřirozeně plynulého pohybu, který ruší filmový zážitek. Dolby Vision 2 dokáže vyhlazování regulovat scénu po scéně, takže obraz zůstává ostrý, ale přirozený.
Nejdříve v televizích Hisense
Prvními televizemi s podporou Dolby Vision 2 budou modely značky Hisense vybavené čipem MediaTek Pentonic 800. Do budoucna se očekává, že se technologie rozšíří i k dalším výrobcům, jako je LG, TCL nebo Sony. Dolby nabídne dvě verze – špičkovou Dolby Vision 2 Max pro prémiové televize a standardní variantu pro běžné domácnosti.
Dolby Vision 2 tak přináší do obývacích pokojů kvalitu, která se blíží kinosálu. Je jasné, že sledování filmů a seriálů už nikdy nebude stejné – obraz bude detailnější, barvy věrnější a zážitek mnohem přirozenější než doposud.
Martin fandí technologiím napříč obory – od mobilních zařízení až po chytrá auta. Sleduje inovace, které mají smysl a zlepšují každodenní život. V článcích kombinuje nadhled, technický přehled a lehkou dávku humoru.
