Mobil, který vydrží věčnost? Honor připravuje nevídaného maratonce

Honor Power 2 má mít baterii s kapacitou 10 000 mAh, čímž zvedne laťku současného modelu. Pro někoho, kdo nechce neustále hledat nabíječku, super.

Honor chce zbořit rekordy

Asijský gigant Honor patří mezi výrobce telefonů, kteří se nebojí posouvat technologii stále kupředu. Momentálně značka vyvíjí smartphone s obří kapacitou baterie. Podle všeho půjde o nástupce modelu Power.

Honor Power byl přitom představen poměrně nedávno. Konkrétně v polovině dubna letošního roku. Při pohledu na specifikace šlo o vcelku obyčejný telefon střední třídy. Tehdejší novinka však zaujala nevšední kapacitou baterie.

Využitý akumulátor totiž nabízí kapacitu 8 000 mAh. V dnešních smartphonech tak jde o naprostý nadprůměr. Nový připravovaný model Honoru s očekávaným názvem Power 2 však tuto laťku hodlá překonat.

Honor Power | foto: Honor

Čtěte také: Honor stvořil nezmara. Model X70 přežije cokoliv a má nevídaně velkou baterii

Za takovou baterii se nestydí ani powerbanky

Podle posledních spekulací totiž Honor Power 2 hodlá využít baterii s kapacitou neuvěřitelných 10 000 mAh. Výrobce již údajně takto velkou baterii intenzivně testuje a výsledky jsou dle všeho uspokojivé.

Zatím ale není jasné, kdy Honor hodlá tento telefon představit. Prozatím neunikly žádné informace o datu představení a neznáme ani specifikace telefonu. Vzhledem k předchozí generaci ovšem očekáváme opět telefon střední třídy.

Při porovnání s aktuálním modelem Power se nicméně očekává vylepšení nabíjení. Konkrétně novinka nabídne vyšší nabíjecí výkon. Aktuální model přitom nabíjí baterii maximálním výkonem až 66 W.

Jakou technologii Honor využívá?

Baterie s kapacitou 10 000 mAh je ve světě smartphonů něco opravdu nevídaného. Zvláště u modelů, jež si dají záležet na moderním designu. Jak se tedy Honoru daří nasadit takto velké baterie do moderně vypadajících telefonů?

Asijská značka využívá technologii Si/C Li-Ion baterie. Jde o křemíko-uhlíkový lithium-iontový akumulátor, jenž se chlubí vyšší hustotou a nižší váhou oproti klasickým Li-Ion bateriím. Technologie se chlubí i delší životností a také potencionálně vyšším možným nabíjecím výkonem.

Dorazí novinka do Česka?

Ačkoliv by zákazníci v Česku dozajista telefon s 10 000mAh akumulátorem ocenili, tak na Honor Power 2 se těšit zřejmě nemůžeme. Honor na český trh nedovezl ani první generaci a nelze očekávat, že by se to s druhou generací mělo změnit.

Pokud tedy chcete mobil s co největší baterií, musíte se porozhlédnout po aktuální nabídce. Jestliže vynecháme robustní telefony od značek jako je například Oukitel, tak z moderních smartphonů nabízí největší baterii telefon Realme GT 7, jenž se chlubí 7 000mAh akumulátorem.

Zdroj: Weibo