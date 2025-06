Midjourney chce s pomocí AI vytvořit něco jako Matrix. Udělalo k tomu první krok

Midjourney spustilo model V1 pro tvorbu videí z obrázků. Cílí na umělecké výstupy a plánuje vytvořit AI, která simuluje reálný svět v čase, tedy takový Matrix.

Midjourney se naučilo vytvářet videa

Společnost Midjourney byla jednou z prvních, která umožnila generovat AI obrázky, a to ještě předtím, než se to naučily modely ChatGPT nebo Gemini. V současnosti tento dříve populární generátor obsahu za konkurencí mírně zaostává, ale to se může brzy změnit, protože spouští vlastní AI model pro generování videí s názvem V1.

Model V1 dokáže převést jakýkoli obrázek na video a uživatelé mohou použít buď svůj obsah, nebo obrázky vygenerované v rámci modelů Midjourney. Na základě poskytnutých podkladů dokáže model vytvořit 5sekundovou videosekvenci s uměleckým zpracováním. Novinka je opět dostupná na Discordu i na webu.

Midjourney V1 to nebude mít jednoduché, protože na trhu je mnoho pokročilých generátorů videí. Největším konkurentem je Sora od OpenAI a Veo 3 od Googlu. Model V1 se od své konkurence trochu liší a cílí především na uměleckou stylizaci svých výtvorů, takže se bude hodit lépe pro všechny s tvůrčí osobností.

Midjourney V1 | foto: Midjourney

Firma má obrovské ambice

Midjourney má mnohem větší cíle než konkurenční modely a nechce vytvořit model, který by sloužil pouze jako generátor reklam nebo ukázek z hollywoodských filmů. Finálním cílem společnosti je podle generálního ředitele Davida Holze vytvořit umělou inteligenci schopnou simulovat okolní svět v reálném čase, což může pro mnohé vypadat, jako kdyby se firma snažila vytvořit Matrix.

K tomuto cíli má Midjourney dojít vytvořením dalších podmodelů a v plánu je AI generátor pro vytváření 3D renderů a nástroj na tvorbu realistických modelů okolního prostředí. Nakonec by se všechny vytvořené modely měly spojit do jednoho, a vznikne tak univerzální model, který zvládne vytvořit téměř cokoli.

Generování videa v modelu V1 nebude levnou záležitostí a společnost si za něj bude účtovat osmkrát víc než za generování obrázků, takže předplatitelé mnohem rychleji vyčerpají svůj měsíční limit na tvorbu obsahu. Základní tarif začíná na 10 dolarech měsíčně a nejdražší předplatné Mega vyjde na 120 dolarů měsíčně, ale to už umožňuje neomezené generování videí v pomalejším režimu.

Možnosti přizpůsobení

Model V1 nabízí několik možností, jak ovlivnit výsledné video – animace bude možné upravit pomocí textového popisu a lze změnit i rychlost pohybu kamery. Navíc všechna videa bude možné po vytvoření prodloužit z 5 sekund na 21, ale vždy bude nejprve nutné vytvořit základní krátké video.

Zdroj: Midjourney