Mapy.com se naučily parádní praktickou funkci. Poradí vám, kam jít k vodě

Richard Šimáček
Aplikace Mapy.com | foto: Seznam
Zjištění kvality vody pro koupání je důležité, ale jak to zjistit? Díky nové funkci v aplikaci Mapy.com od českého Seznamu je to naprostá brnkačka.

Nová funkce pro zpříjemnění letních dnů

Mapy.com (dříve Mapy.cz) jsou bezesporu nejpropracovanější mapové podklady pro Českou republiku a vývojáři do nich pravidelně přidávají nové funkce. Jedné takové jsme se dočkali i nyní, a to přijde vhod hlavně v současných letních vedrech. Poradí vám totiž, kam se jít koupat.

Pokud se pravidelně koupete v přehradách nebo rybnících, víte, že důležitá není jen teplota nebo hloubka vody, ale i její čistota. Právě s tímto pomůže nová funkce Mapy.com. Ta vám umožní zobrazit aktuální kvalitu vody na vybraných vodních plochách v rámci celé České republiky.

Zobrazovaná data navíc pocházejí z krajských hygienických stanic, takže dostanete maximálně přesné údaje o čistotě vody. Můžete se tak vyhnout znečištěným vodním plochám a případně i možným kožním problémům, které přicházejí ruku v ruce se znečištěnou vodou. Data jsou poskytována i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Zobrazení kvality vody na Mapy.com | foto: Richard Šimáček
Jak zobrazit kvalitu vody?

Stačí navštívit web Mapy.com a do vyhledávacího pole zadat „kvalita vody“. Ihned se vám zobrazí všechna místa s dostupnými daty z měření. Druhou možností je vyhledat konkrétní vodní plochu a na mapě kliknout na ikonu kapky vody – zobrazí se informace o vhodnosti vody ke koupání a datum posledního měření.

Kvalitu vody se mi zatím podařilo zobrazit pouze v mapách na webu, nikoli v aplikaci, ale novinka nejspíše dorazí i do mobilní aplikace. Funkce je dostupná pro všechny, i pokud nemáte předplatné. Tato novinka rozhodně dokáže ušetřit čas, protože jinak byste museli přes Google hledat, kde vlastně kvalitu vody najít.

V budoucnu budou nejspíše přibývat další oblasti s aktuálními informacemi o kvalitě vody a postupem času tak bude pokryta většina vodních ploch v České republice. V současnosti v Mapách najdete hlavně ty nejvyhlášenější místa na koupání, mezi která patří i například Lipno.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

