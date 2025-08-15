Mapy.com se naučily parádní praktickou funkci. Poradí vám, kam jít k vodě

Zjištění kvality vody pro koupání je důležité, ale jak to zjistit? Díky nové funkci v aplikaci Mapy.com od českého Seznamu je to naprostá brnkačka.
Nová funkce pro zpříjemnění letních dnů
Mapy.com (dříve Mapy.cz) jsou bezesporu nejpropracovanější mapové podklady pro Českou republiku a vývojáři do nich pravidelně přidávají nové funkce. Jedné takové jsme se dočkali i nyní, a to přijde vhod hlavně v současných letních vedrech. Poradí vám totiž, kam se jít koupat.
Pokud se pravidelně koupete v přehradách nebo rybnících, víte, že důležitá není jen teplota nebo hloubka vody, ale i její čistota. Právě s tímto pomůže nová funkce Mapy.com. Ta vám umožní zobrazit aktuální kvalitu vody na vybraných vodních plochách v rámci celé České republiky.
Zobrazovaná data navíc pocházejí z krajských hygienických stanic, takže dostanete maximálně přesné údaje o čistotě vody. Můžete se tak vyhnout znečištěným vodním plochám a případně i možným kožním problémům, které přicházejí ruku v ruce se znečištěnou vodou. Data jsou poskytována i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.
Stačí navštívit web Mapy.com a do vyhledávacího pole zadat „kvalita vody“. Ihned se vám zobrazí všechna místa s dostupnými daty z měření. Druhou možností je vyhledat konkrétní vodní plochu a na mapě kliknout na ikonu kapky vody – zobrazí se informace o vhodnosti vody ke koupání a datum posledního měření.
Kvalitu vody se mi zatím podařilo zobrazit pouze v mapách na webu, nikoli v aplikaci, ale novinka nejspíše dorazí i do mobilní aplikace. Funkce je dostupná pro všechny, i pokud nemáte předplatné. Tato novinka rozhodně dokáže ušetřit čas, protože jinak byste museli přes Google hledat, kde vlastně kvalitu vody najít.
V budoucnu budou nejspíše přibývat další oblasti s aktuálními informacemi o kvalitě vody a postupem času tak bude pokryta většina vodních ploch v České republice. V současnosti v Mapách najdete hlavně ty nejvyhlášenější místa na koupání, mezi která patří i například Lipno.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
