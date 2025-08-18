Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun

I s málem se dá vyčarovat kouzelná atmosféra. Lidl nabízí solární LED světla na dům, která vypadají skvěle, jsou odolná a energii berou ze slunce.
Svítidlo, které rozzáří okolí vašeho domu
Pokud sháníte stylové venkovní svítilno, které by bylo nenáročné na energii, a zároveň stylovým doplňkem, na jedno vám dáme tip. Lidl-shop má ve své nabídce zajímavé svítilno od značky Livarno, které je určeno pro venkovní použití a disponuje solárním pohonem.
Balení čítá rovnou dvě světla a ta se vyznačují velmi elegantním a stylovým designem. Díky modernímu pojetí se bez problémů začlení do jakéhokoliv prostředí a svým světlem mohou vytvářet příjemnou atmosféru například na dvoře, nebo na zahradě.
Rozměry jednoho tohoto svítidla jsou 100 × 73 × 30 mm, hmotnost čítá 93 gramů a samozřejmostí je pak odolnost vůči povětrnostním vlivům. Konstrukce disponuje krytím IP44, což znamená zvýšenou odolnost proti stříkající vodě.
Vzhledem k tomu, že se jedná o solární světla, tak jsou zcela bez jakékoliv kabeláže a jejich instalace je tedy velmi jednoduchá. Solární panel se nachází na venkovním krytí konstrukce a v horní i spodní části jsou umístěny světelné jednotky.
Světla se věší na zeď a jsou vybavena soumrakovým senzorem, takže se při setmění automaticky sepnou a při východu slunce zase vypnou. V jejich nitru se pak nachází NiMH akumulátor, který shromažďuje energii ze solárních panelů pro noční svícení.
Barva světla je teplá bílá a jeho teplota čítá zhruba 3000 K. Světla nejsou určena pro osvětlení místnosti a součástí balení je jak návod k jejich montáži a použití, tak nezbytný montážní materiál. Stačí tedy světla vybalit a můžete se pustit do instalace.
Cena a dostupnost
Tato stylová solární světla jsou k dispozici v Lidl-shopu a navíc jsou aktuálně v akci se slevou 23 %. Namísto 129,90 korun za ně tedy dáte jen 99,90 korun a balení obsahuje již zmíněné dva kusy, takže jedno světlo vychází ani ne na 50 korun. Za dopravu dáte od 49 korun, pokud nebudete kupovat více zboží s dopravou zdarma.