iPhone 20 bude revoluční telefon

Apple chystá výroční iPhone 20. Má být zcela bez tlačítek, celý ze skla a přinést revoluční design i nové technologie.
Kdy vyjde a co přinese iPhone 20?
Rok 2027 se odehraje v režii jedné z největších událostí technologického světa. V tomto roce tomu bude totiž přesně 20 let od premiéry prvního iPhonu, tedy telefonu, který bez nadsázky změnil (nejen) mobilní svět. Apple k této příležitosti připravuje speciální výroční iPhone.
Ohledně tohoto vyhlíženého modelu, který by měl dostat označení iPhone 20, kolují legendy a fámy již nějakou dobu a pro Apple rozhodně nebude snadné obrovské očekávaní naplnit. Výroční iPhone bude muset být minimálně stejně přelomový, jako ikonický iPhone X.
Nejnovější informace naznačují, že bychom se podobně převratného zařízení mohli dočkat, a pokud se tyto zvěsti vyplní, bude iPhone 20 opravdu jediný telefon svého druhu. Apple totiž údajně telefon zcela oprostí od jakýchkoliv fyzických tlačítek a spolehne se jen na haptickou odezvu.
iPhone 20 bez tlačítek a celý ze skla
O tom, že Apple má v plánu nahradit tradiční, mechanická tlačítka iPhonu ploškami s haptickou odezvou, se mluví již dlouho a tento prvek by měl dorazit právě v rámci výročního iPhonu 20. Tato změna pak půjde ruku v ruce s celkovou proměnou designu a konstrukce.
Apple by měl s iPhonem 20 dotáhnout svůj minimalismus až do extrému, a to díky celoskleněné konstrukci a displeje bez jakéhokoliv výřezu. Výroční iPhone by měl zkrátka působit jako vyrobený z jednoho kusu skla, což je opět věc, o které se nějakou dobu již spekuluje.
Kombinací kapacitních plošek, které nebudou nijak vystupovat ze šasi a celoskleněné konstrukce dosáhne Apple další úrovně minimalismu. Nebylo by s podivem ani to, kdyby byl odstraněn také fyzický konektor pro nabíjení a iPhone 20 by se spolehl jen na MagSafe nabíjení.
Novinka, na kterou všichni čekají
iPhone 20 by měl být opravdu výjimečným zařízením a novinek bude možná nejvíce v celé historii telefonů s nakousnutým jablíčkem ve znaku. Kromě redesignu se mluví také o kompletně přepracovaném fotoaparátu a dalších věcech. Uvidíme, co odhalí další z nadcházejících úniků.