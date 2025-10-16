iPad Pro M5 má špičkový displej, AI a mega výkonu. Cena šplhá až na 75 990 Kč

Chcete tablet, který zvládne práci i zábavu? Nový Apple iPad Pro 2025 s čipem M5 a OLED displejem nabídne výkon bez kompromisů.
Nový iPad Pro 2025 M5 je tu!
Apple v tichosti upgradoval některá svá zařízení, přičemž vylepšení se dočkal i oblíbený iPad Pro. Ten tradičně přichází ve dvou velikostech. Na výběr je mezi 11 a 13palcovou variantou. Obě tyto verze přitom využívají technologii tandem OLED, která se pyšní skvělým jasem a perfektním zobrazením barev.
Displej se dále může chlubit technologií ProMotion a zvládá ovládat obnovovací frekvenci v rozmezí 10 až 120 Hz. Pokud jde o samotný design, nový tablet iPad Pro 2025 nemění co funguje a tak stejně jako u předešlé generace sází na ostřejší hrany.
Tělo zařízení poté disponuje čtveřicí kvalitních reproduktorů nebo technologií Face ID pro rozpoznávání obličeje. Přítomný USB-C konektor je typu Thunderbolt 4 a podporuje rychlé nabíjení.
Výkon zajišťuje čip M5
Hlavním lákadlem nového iPadu Pro 2025 je ale rozhodně výkonný procesor M5. Tento nový čip nabízí nekompromisní výkon, chlubí se skvělou účinností a zároveň není přehnaně energeticky náročný.
Apple se samozřejmě chlubí i čísly a pro srovnání využívá svůj iPad Pro s čipem M1. Oproti němu je až 6,7× rychlejší v renderování videí a Ray Tracingu. Také zvládá 4× rychleji renderovat obrázky pomocí AI. Ostatně pro umělou inteligenci je čip jako stvořený a úlohy AI zvládá bez jakékoliv větší námahy.
Díky procesoru je práce s Apple Intelligence opravdu snadná. Tablet zvládne například generovat a upravovat obrázky, shrnout a upravit text nebo ve spolupráci s ChatGPT chytře pracovat s dokumenty či vyhledávat odborné informace.
Tablet pro náročné zákazníky
Z další výbavy se iPad Pro 2025 může chlubit až 2TB úložištěm, přičemž základní konfigurace je nabízena s kapacitou disku 256 GB. Operační paměť disponuje kapacitou 12 či 16 GB. Po softwarové stránce je nasazen iPadOS 26 s designem tekutého skla.
Kapacita baterie u menší je u menší varianty 31,3 Wh a u větší 39 Wh. Díky rychlému nabíjení se na polovinu kapacity dostanete za 30 minut. Novinka se dále může pochlubit zadním 12Mpx fotoaparátem s 5× digitálním zoomem a podporou HDR. Přední kamerka má rozlišení taktéž 12 Mpx a podporuje technologii Central Stage.
Kalifornský výrobce nasadil do zařízení i bezdrátový síťový čip N1, díky kterému zvládne připojení Wi-Fi 7. V nabídce jsou ovšem i Cellural modely s podporou eSIM. Zařízení dále nabízí Bluetooth 6, LiDAR skener nebo podporu připojení 6K či 4K externího monitoru.
Cena a dostupnost
Novinka od Applu je zákazníkům nabízena v barvách vesmírně černá a šedá. Předobjednávky iPadu Pro s M5 čipem již běží v plném proudu na MP.cz a do běžného prodeje se tablet dostane 22. října. Na výběr je z několika paměťových variant a nechybí ani Cellular verze.