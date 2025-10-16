Logo Mobilizujeme.cz

iPad Pro M5 má špičkový displej, AI a mega výkonu. Cena šplhá až na 75 990 Kč

Tomáš Rajnoch
Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple
Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple

Chcete tablet, který zvládne práci i zábavu? Nový Apple iPad Pro 2025 s čipem M5 a OLED displejem nabídne výkon bez kompromisů.

Nový iPad Pro 2025 M5 je tu!

Apple v tichosti upgradoval některá svá zařízení, přičemž vylepšení se dočkal i oblíbený iPad Pro. Ten tradičně přichází ve dvou velikostech. Na výběr je mezi 11 a 13palcovou variantou. Obě tyto verze přitom využívají technologii tandem OLED, která se pyšní skvělým jasem a perfektním zobrazením barev.

Displej se dále může chlubit technologií ProMotion a zvládá ovládat obnovovací frekvenci v rozmezí 10 až 120 Hz. Pokud jde o samotný design, nový tablet iPad Pro 2025 nemění co funguje a tak stejně jako u předešlé generace sází na ostřejší hrany.

Tělo zařízení poté disponuje čtveřicí kvalitních reproduktorů nebo technologií Face ID pro rozpoznávání obličeje. Přítomný USB-C konektor je typu Thunderbolt 4 a podporuje rychlé nabíjení.

Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple
Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple

Výkon zajišťuje čip M5

Hlavním lákadlem nového iPadu Pro 2025 je ale rozhodně výkonný procesor M5. Tento nový čip nabízí nekompromisní výkon, chlubí se skvělou účinností a zároveň není přehnaně energeticky náročný.

Apple se samozřejmě chlubí i čísly a pro srovnání využívá svůj iPad Pro s čipem M1. Oproti němu je až 6,7× rychlejší v renderování videí a Ray Tracingu. Také zvládá 4× rychleji renderovat obrázky pomocí AI. Ostatně pro umělou inteligenci je čip jako stvořený a úlohy AI zvládá bez jakékoliv větší námahy.

Díky procesoru je práce s Apple Intelligence opravdu snadná. Tablet zvládne například generovat a upravovat obrázky, shrnout a upravit text nebo ve spolupráci s ChatGPT chytře pracovat s dokumenty či vyhledávat odborné informace.

Tablet pro náročné zákazníky

Z další výbavy se iPad Pro 2025 může chlubit až 2TB úložištěm, přičemž základní konfigurace je nabízena s kapacitou disku 256 GB. Operační paměť disponuje kapacitou 12 či 16 GB. Po softwarové stránce je nasazen iPadOS 26 s designem tekutého skla.

Kapacita baterie u menší je u menší varianty 31,3 Wh a u větší 39 Wh. Díky rychlému nabíjení se na polovinu kapacity dostanete za 30 minut. Novinka se dále může pochlubit zadním 12Mpx fotoaparátem s 5× digitálním zoomem a podporou HDR. Přední kamerka má rozlišení taktéž 12 Mpx a podporuje technologii Central Stage.

Kalifornský výrobce nasadil do zařízení i bezdrátový síťový čip N1, díky kterému zvládne připojení Wi-Fi 7. V nabídce jsou ovšem i Cellural modely s podporou eSIM. Zařízení dále nabízí Bluetooth 6, LiDAR skener nebo podporu připojení 6K či 4K externího monitoru.

Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple
Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple

Cena a dostupnost

Novinka od Applu je zákazníkům nabízena v barvách vesmírně černá a šedá. Předobjednávky iPadu Pro s M5 čipem již běží v plném proudu na MP.cz a do běžného prodeje se tablet dostane 22. října. Na výběr je z několika paměťových variant a nechybí ani Cellular verze.

11palcový iPad Pro 2025

  • 12 + 256 GB + Wi-Fi; 26 990 Kč
  • 12 + 256 GB + Cellular; 32 990 Kč
  • 12 + 512 GB + Wi-Fi; 32 990 Kč
  • 12 + 512 GB + Cellural; 38 990 Kč
  • 16 GB + 1 TB + Wi-Fi; 44 990 Kč (displej s nanotexturou – 47 990 Kč)
  • 16 GB + 1 TB + Cellular; 50 990 Kč (displej s nanotexturou – 53 990 Kč)
  • 16 GB + 2 TB + Wi-Fi; 56 990 Kč (displej s nanotexturou – 59 990 Kč)
  • 16 GB + 2 TB + Cellular; 62 990 Kč (displej s nanotexturou – 65 990 Kč)

13palcový iPad Pro 2025

  • 12 + 256 GB + Wi-Fi; 36 990 Kč
  • 12 + 256 GB + Cellular; 42 990 Kč
  • 12 + 512 GB + Wi-Fi; 42 990 Kč
  • 12 + 512 GB + Cellular; 48 990 Kč
  • 16 GB + 1 TB + Wi-Fi; 54 990 Kč (displej s nanotexturou – 57 990 Kč)
  • 16 GB + 1 TB + Cellular; 60 990 Kč (displej s nanotexturou – 63 990 Kč)
  • 16 GB + 2 TB + Wi-Fi; 66 990 Kč (displej s nanotexturou – 69 990 Kč)
  • 16 GB + 2 TB + Cellular; 72 990 Kč (displej s nanotexturou – 75 990 Kč)

Zdroj: Apple

