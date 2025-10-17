Internet se mění víc, než si myslíte. Podle Googlu za to nemůže AI, ale něco jiného

Internet prochází revolucí. Umělá inteligence a nová generace uživatelů mění, kde a jak lidé vyhledávají informace.
Internet se dramaticky mění
Ať se nám to líbí nebo ne, internet jak ho známe se nám velmi dramaticky mění pod rukama. Hlavní hybnou silou těchto změn je jak umělá inteligence, tedy fenomén dnešní doby, tak nová generace uživatelů.
Celkově se chování uživatelů mění a to má na internet zásadní dopad. Více do hloubky na toto téma promluvila Elizabeth Reid, která v Googlu vede divizi vyhledávání.
Mladší generace uživatelů spoléhá čím dál méně na tradiční weby a namísto toho se do popředí derou AI přehledy, které razí i sám Google. Mimo nich tito uživatelé častěji navštěvují fóra a odpovědi na své otázky hledají také v krátkých videích a obsahu od tvůrců na sociálních sítích.
AI přehledy jsou aktuálně největším tématem a ty opravdu velmi výrazně mění způsob vyhledávání na webu. Ale i tyto přehledy samozřejmě potřebují zdroje a nyní se hlavní pozornost tvůrců obsahu upíná k tomu, kdo poslouží jako relevantní zdroj pro tyto přehledy.
Mění internet více uživatelé, nebo AI?
Výrazné změny se dějí na obou stranách barikády a dalo by se říct, že jdou ruku v ruce. Uživatelé mění své návyky, přichází nová generace využívající internet jiným způsobem a umělá inteligence jí k tomu dává prostředky. Je ale evidentní, že pro mladší generaci ztrácí tradiční web svůj význam.
Raději ho při honbě za informacemi zcela přeskočí a vydávají se do míst, které je pro ně v tomto směru více pohodlné. V tomto případě jsou to již zmíněná fóra, či sociální sítě s krátkými videi (TikTok, Instagram) a nebo právě AI přehledy, které jsou čím dál komplexnější.
Umělá inteligence obecně umožňuje uživatelům ptát se na složitější a více specifické dotazy, což otevírá dveře dalším tvůrcům. Zároveň je také kladen větší důraz na obsah, který má určitou hloubku a perspektivu. Strojová skladba klíčových slov ustupuje do pozadí.
Web má stále velkou váhu
Faktem je, že i když je tradiční web v poslední době více upozaděn, pořád má ve světě internetu největší váhu a zůstává jakýmsi jeho středobodem. Google ho stále považuje za svůj klíčový produkt, ale větší zaměření na kvalitní a relevantní obsah je evidentní.
Obsah s nízkou vypovídající hodnotou, nebo spam, se bude ve vyhledávání dostávat níž a Google začíná takový obsah penalizovat čím dál víc. Pro tvůrce již nestačí, aby se zobrazili ve vyhledávání a být v indexu nahoře již není alfou a omegou všeho.
Důležité je dostat se do odpovědí v AI přehledech a těm webům, které se do něj nedostávají, začne logicky klesat návštěvnost. Obsah s opravdovým přínosem ale bude mít v tomto směru velkou výhodu před generickým obsahem.
Co si o tom všem myslíte vy? Jsou sociální sítě a videa opravdu budoucností, na rozdíl od klasických webových stránek? Napište nám do diskuze pod článkem!