GPT-5 bude revoluční. Spojí přednosti všech AI modelů do jediného nástroje

OpenAI chystá GPT-5, revoluční multimodální AI, která zvládne text, obraz i video a nabídne přesnější odpovědi i osobnější přístup. Co všechno už o něm víme?

OpenAI připravuje revoluční jazykový model

Společnost OpenAI patří mezi největší průkopníky umělé inteligence. Nabízí spoustu pokročilých jazykových modelů, které jsou zaměřené na různé oblasti. Velké množství modelů však není pro uživatele zrovna přívětivé a často se může stát, že se uživatel ztratí v tom, co zrovna potřebuje.

Například řada „o“ značí jazykové modely, jež nabízí pokročilé uvažování a zvládají problematiku ve vědeckých oblastech. Naopak model GPT-4 je určen pro generování textu, zvládne uvažovat a pracuje s kontextem.

OpenAI ovšem nabízí i specializované modely, mezi které se řadí například Sora pro generování videa z textu. Jde o spoustu šikovných nástrojů, které nyní OpenAI více sjednotí. Aktuálně je v přípravě GPT-5 (ChatGPT-5), jež bude plně multimodální.

ChatGPT od OpenAI | foto: Unsplash

ChatGPT-5 bude ještě chytřejší

Nový jazyk umělé inteligence GPT-5 bude naprosto revoluční multimodální AI. GPT-5 dokáže plynule přepínat mezi jednotlivými modely a nabídne pokročilé uvažování a logické myšlení. Díky tomu ChatGPT-5 vyprodukuje daleko přesnější odpovědi než doposud.

Jak uvádí viceprezident OpenAI Jerry Tworek, půjde o nový základní jazykový model, jenž vylepší vše, co současné modely dokážou. Díky tomu bude uživateli nabídnuto přehlednější rozhraní a přepínání mezi modely pro generování obrázků, textu nebo videa bude daleko snažší a intuitivnější.

Model GPT-5 si také lépe zapamatuje preference uživatele a bude šikovněji pracovat s kontextem. V průběhu času budou odpovědi ChatGPT-5 přesnější a osobnější. Od nového modelu očekáváme lepší integraci s externími nástroji a platformami. AI díky tomu dokáže pracovat například s kalendáři nebo vytvářet rezervace.

Více variant a premiéra v létě

Nový jazykový model ChatGPT je už opravdu blízko. Přesné datum vydání ale bohužel zatím neznáme. Zakladatel OpenAI Sam Altman nicméně prozradil, že GPT-5 dorazí v průběhu letošního léta či na začátku podzimu.

Podle dostupných informací to také vypadá, že GPT-5 by mohlo nabízet tři úrovně inteligence. Pro všechny uživatele by byla k dispozici standardní verze bez poplatku. Vyšší úroveň pro předplatitele ChatGPT Plus a nejvyšší by mohli využívat plátci ChatGPT Pro.

