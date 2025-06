Google využívá videa z YouTube na trénování své AI. Uživatelů se na to neptá

Google trénuje svou umělou inteligenci na videích z YouTube. Tvůrci o tom často netuší a nemohou se z procesu nijak odhlásit ani ovlivnit použití obsahu.

Google naštval uživatele YouTube

Vyhledávací gigant se vůči fanouškům platformy YouTube nenachází ve zrovna ideální pozici. Dlouhodobě se snaží prosazovat předplatné YouTube Premium, a to například tím, že uživatelům s blokátory reklam různě ztěžuje celkovou funkčnost celé služby.

Nyní se navíc dostala na veřejnost věc, která uživatele YouTube určitě také nenechá chladné. Google patří mezi přední hráče v oblasti umělé inteligence, kterou neustále vylepšuje a zdokonaluje její schopnosti. A kvůli tomu ji musí pochopitelně někde a na něčem učit.

Asi už vám to došlo – Google využívá k trénování své AI videa na platformě YouTube. Ačkoliv zástupce firmy tvrdí, že se k tomuto účelu používá jen malý počet klipů, většina jejich tvůrci nemá ani sebemenší ponětí o tom, že se jejich obsah používá k tréninku umělé inteligence.

Gemini na mobilu | foto: Matěj Srb

Google trénuje také novou platformu Veo 3

Trénování AI na YouTube videích má zlepšit schopnosti jak platformy Gemini, tak zcela nové služby Veo 3. Google každopádně uvádí, že použití těchto videí k tréninku na ně nemá žádný negativní dopad a nehrozí nic, jako například omezení dostupnosti.

Obavy ale panují kvůli transparentnosti, kdy se informace o použití videí k tréninku AI jaksi nedostávají k jejich tvůrcům. Což je samozřejmě problém, protože se jedná o věc, o které by měli tvůrci určitě vědět a měli by mít možnost tuto skutečnost povolit, či naopak zakázat.

YouTube obsahuje více něž 20 miliard videí, a i kdyby vyhledávací gigant využíval k trénování AI jen 1 % z nich, pořád se jedná o neskutečnou porci minut. Tato miniaturní část YouTube znamená více než 2,3 miliardy minut obsahu, což je vskutku spousta dat a informací.

Všechny tréninky jsou zabezpečené

Google každopádně trvá na tom, že jsou tyto tréninky zabezpečené a bezpečnostní opatření mají zabránit neoprávněnému použití obrázků nebo hlasů během školení umělé inteligence. Někteří odborníci si tím ale nejsou až tak jistí a faktem je, že transparentnost celého procesu není ideální.

Problémem je hlavně to, že se tvůrci nemohou z tohoto procesu nijak odhlásit. Nemají totiž nad trénováním žádnou kontrolu a nemůžou tedy nijak zasáhnout, například ji ukončit. Google by měl rozhodně umožnit youtuberům mít větší přehled o tom, co se s jejich videi děje.

