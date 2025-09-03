Logo Mobilizujeme.cz

Google u soudu uspěl, Chrome prodávat nemusí. Dostal ale několik podmínek

Ondřej Koníček
Google Chrome
Google Chrome

Americký soud ochránil Chrome před prodejem, ale Google už nesmí blokovat konkurenci exkluzivními dohodami ani zadržovat data.

Google o svůj prohlížeč nepřijde

Před nedávnem proletěla internetem zpráva, že by mohly americké úřady v budoucnu donutit Google k domu, aby prodal svůj prohlížeč Chrome. To kvůli jeho monopolnímu postavení na trhu a takřka 70% podílu. Tento prohlížeč je zkrátka zcela dominantní a to se úřadům moc nelíbí.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Na toto konto přispěchala společnost Perplexity, která udělala Googlu velmi štědrou nabídku v podobě obří částky 34,5 miliardy dolarů (okolo 723 miliard korun). Žádný obchod se ale pochopitelně neuskutečnil, Chrome k prodeji není a jak nyní vypadá, ani nebude.

Aktuálně se celá tato kauza dočkala dalšího dějství, které je pro vyhledávacího giganta povzbudivé. Soud ve Washingtonu, konkrétněji soudce Amit Mehta, rozhodl o tom, že Google nebude muset svůj prohlížeč Chrome prodat ani nyní, ani v budoucnu.

Soudce uvedl, že žalobci, kteří tento spor iniciovali, překročili požadavkem na nucený prodej své možnosti. Google hnalo k soudu ministerstvo spravedlnosti USA a celý spor odstartoval v roce 2024, přičemž jeho součástí byl také požadavek na rozdělení Androidu.

Google Chrome na telefonu, ilustrační | foto: 9to5Google
Google Chrome na telefonu, ilustrační | foto: 9to5Google

Google u soudu uspěl

Soudce také uvedl, že Google nepoužil svůj prohlížeč k provedení žádných nezákonných omezení a i to je jeden z důvodů, proč byl návrh na jeho prodej zamítnut. Vyhledávací gigant tedy nebude muset svůj prohlížeč prodávat a nebude muset zasahovat ani do Androidu.

Google z toho ale úplně bez úhony nevyšel, protože mu soudce uložil několik podmínek. Již například nebude moct uzavírat exkluzivní dohody, které se týkají platforem Google Search, Gemini, Chrome a Google Assistant. A právě ty mají velký podíl na jeho postavení na trhu.

Velká část monopolních taktik Googlu se totiž týkala právě těchto dohod, které uzavíral s velkými značkami, jako jsou Apple, nebo Samsung. Na mysli samozřejmě máme nastavení Googlu jako primárního a výchozího vyhledávače na telefonech od těchto výrobců.

Sdílení informací s konkurencí

Tyto dohody výrazně snížily možnosti konkurenčních vyhledávačů na prosazení se, ale s tím je nyní konec. Kromě toho bude muset Google s přímou konkurencí také sdílet data týkající se vyhledávání, což je velká věc, ale prozatím není jasné, jaký to bude mít dopad na postavení Chromu na trhu.

Zdroj: Android Headlines

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Babička s umělou inteligencí: O2 má novou kampaň proti kyberšmejdům
Martin Skořepa

Babička s umělou inteligencí: O2 má novou kampaň proti kyberšmejdům

VPN, která váš šmíruje? Dejte si pozor na populární doplněk pro Chrome
Ondřej Koníček

VPN, která váš šmíruje? Dejte si pozor na populární doplněk pro Chrome

Ceny iPhonů 17 potěší. Zdražovat se nebude, přinášíme úplný přehled cen
Ondřej Koníček

Ceny iPhonů 17 potěší. Zdražovat se nebude, přinášíme úplný přehled cen

Samsung chystá trojnásobnou skládačku. Tenhle mobil vám vyrazí dech
Ondřej Koníček

Samsung chystá trojnásobnou skládačku. Tenhle mobil vám vyrazí dech

Majitelé Samsungu Galaxy Z Fold 7 si stěžují na problém s loupáním laku
Tomáš Rajnoch

Majitelé Samsungu Galaxy Z Fold 7 si stěžují na problém s loupáním laku

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR
Martin Skořepa

Na televize míří Dolby Vision 2. Slibuje špičkový obraz jako v kině, lepší než HDR

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky
Ondřej Koníček

Google Mapy dostanou jedno z nejlepších vylepšení za poslední roky

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“
Ondřej Koníček

Vypadá jako iPhone, ale není to mobil od Applu. Kopírování stále „nevyšlo z módy“

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu
Ondřej Koníček

YouTube Premium jen za 65 Kč? Google zakročí proti sdílení nejlevnějšího tarifu