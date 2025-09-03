Google u soudu uspěl, Chrome prodávat nemusí. Dostal ale několik podmínek

Americký soud ochránil Chrome před prodejem, ale Google už nesmí blokovat konkurenci exkluzivními dohodami ani zadržovat data.
Google o svůj prohlížeč nepřijde
Před nedávnem proletěla internetem zpráva, že by mohly americké úřady v budoucnu donutit Google k domu, aby prodal svůj prohlížeč Chrome. To kvůli jeho monopolnímu postavení na trhu a takřka 70% podílu. Tento prohlížeč je zkrátka zcela dominantní a to se úřadům moc nelíbí.
Na toto konto přispěchala společnost Perplexity, která udělala Googlu velmi štědrou nabídku v podobě obří částky 34,5 miliardy dolarů (okolo 723 miliard korun). Žádný obchod se ale pochopitelně neuskutečnil, Chrome k prodeji není a jak nyní vypadá, ani nebude.
Aktuálně se celá tato kauza dočkala dalšího dějství, které je pro vyhledávacího giganta povzbudivé. Soud ve Washingtonu, konkrétněji soudce Amit Mehta, rozhodl o tom, že Google nebude muset svůj prohlížeč Chrome prodat ani nyní, ani v budoucnu.
Soudce uvedl, že žalobci, kteří tento spor iniciovali, překročili požadavkem na nucený prodej své možnosti. Google hnalo k soudu ministerstvo spravedlnosti USA a celý spor odstartoval v roce 2024, přičemž jeho součástí byl také požadavek na rozdělení Androidu.
Google u soudu uspěl
Soudce také uvedl, že Google nepoužil svůj prohlížeč k provedení žádných nezákonných omezení a i to je jeden z důvodů, proč byl návrh na jeho prodej zamítnut. Vyhledávací gigant tedy nebude muset svůj prohlížeč prodávat a nebude muset zasahovat ani do Androidu.
Google z toho ale úplně bez úhony nevyšel, protože mu soudce uložil několik podmínek. Již například nebude moct uzavírat exkluzivní dohody, které se týkají platforem Google Search, Gemini, Chrome a Google Assistant. A právě ty mají velký podíl na jeho postavení na trhu.
Velká část monopolních taktik Googlu se totiž týkala právě těchto dohod, které uzavíral s velkými značkami, jako jsou Apple, nebo Samsung. Na mysli samozřejmě máme nastavení Googlu jako primárního a výchozího vyhledávače na telefonech od těchto výrobců.
Sdílení informací s konkurencí
Tyto dohody výrazně snížily možnosti konkurenčních vyhledávačů na prosazení se, ale s tím je nyní konec. Kromě toho bude muset Google s přímou konkurencí také sdílet data týkající se vyhledávání, což je velká věc, ale prozatím není jasné, jaký to bude mít dopad na postavení Chromu na trhu.