Galaxy S25 Ultra již od 20 636 Kč? Celou řadu S25 teď pořídíte s obřími slevami

Samsung Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra nyní pořídíte za nejnižší ceny. Díky slevám a bonusům ušetříte až 16 024 Kč. Nabídka platí do 31. července.

Je to doslova pár měsíců, co Samsung představil své nejnovější vlajkovky Galaxy S25, které právě teď můžete získat za exkluzivní cenu. V Mobil Pohotovosti pořídíte třeba nejlepší model S25 Ultra už od neuvěřitelných 20 636 Kč, a to díky obrovským slevám a výkupnímu bonusu, čímž se ceny srazily na úplné minimum.

V akci najdete až do konce července úplně všechny modely řady S25, a to za bezkonkurenční ceny.

Špičková S25 Ultra

Galaxy S25 je bezesporu jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší telefon s Androidem, který si dnes můžete pořídit. Vyniká nejen svým designem, ale hlavně špičkovým výkonem. Díky procesoru Snapdragon 8 Elite a 12GB RAM zvládá bez námahy hraní náročných her, práci s grafikou i multitasking. Celý systém je potom propletený Galaxy AI, která přidává nespočet oblíbených funkcí jako je Circle to Search, tlumočník, anebo poslouží jako výpomoc s korekcí fotografií. K tomu všemu přidejte dlouhou výdrž díky baterii s kapacitou 5000 mAh a superrychlé 45W nabíjení.

S25 pořídíte momentálně nejlevněji

Až do konce července získáte na všechny modely řady S25 slevu 2 500 Kč, k tomu jsou navíc ceny sražené na minimum v rámci Limitovaných nabídek, a ještě můžete získat výkupní bonus ve výši 4 000 Kč.

Ceny telefonů po uplatnění slevového kódu a výkupního bonusu:

Samsung Galaxy S25 od 15 490 Kč (původně 21 990 Kč)

(původně 21 990 Kč) Samsung Galaxy S25+ od 21 990 Kč (původně 28 490 Kč)

(původně 28 490 Kč) Samsung Galaxy S25 Ultra od 28 290 Kč (původně 34 790 Kč)

Způsobů, jak ušetřit je ale více – v Mobil Pohotovosti teď máte možnost využít 7% slevu na ISIC (ušetříte až 3 030 Kč), a navíc ještě 15% slevu při nákupu více Samsung zařízení najednou (ušetříte až 6 494 Kč), což může být skvělá příležitost přikoupit třeba chytré hodinky a sluchátka. Cena se vám tak může snížit až o neuvěřitelných 16 024 Kč.

Ceny telefonů po uplatnění všech slev:

Samsung Galaxy S25 od 10 652 Kč (původně 21 990 Kč)

(původně 21 990 Kč) Samsung Galaxy S25+ od 15 722 Kč (původně 28 490 Kč)

(původně 28 490 Kč) Samsung Galaxy S25 Ultra od 20 636 Kč (původně 34 790 Kč)

Vlajkový Samsung se tak nikdy nevyplatil více než právě teď. Celou nabídku si můžete prohlédnout zde.