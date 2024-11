Epic rozdává hru zdarma. Je až neuvěřitelně návyková

Chtěli jste se někdy stát bramborou? A co takhle ozbrojenou bramborou? Ve hrách jsme viděli všechny možné i nemožné hrdiny, například kozu, veverku, nebo kámen (ano, kámen). Ale brambora? To úplně typický představitel hlavního hrdiny není, nicméně nejnovější hra zdarma v Epic Games Store vám dokáže, že je to možná škoda. Hra Brotato je neuvěřitelně návyková.