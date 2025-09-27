Disney+ přináší novinky: Nový komediální seriál Chad Powers a další (9. díl)

Disney+ v nadcházejících dnech obohatí svou již tak nabitou knihovnu. Jaké novinky by vám neměly uniknout a co rozhodně stojí za to?
Kočičí oko (2025)
Anime seriál Kočičí oko sleduje tajnůstkářkou trojici zlodějek, kterým je v patách detektiv Tošio. Ten ovšem nemá vůbec tušení, kdo jsou vlastně členky této trojice. O to překvapivější je, že tyto zlodějky jsou vlastně sestry a prostřední z nich není nikdo jiný, než jeho přítelkyně Hitomi.
Datum premiéry: 26.9. 2025
Nájemník v mém sklepě (2025)
Nájemník v mém sklepě je hvězdně obsazený snímek, jenž sleduje hlavního hrdinu Charlese Barkleyho. Jde o afroameričana žijícího ve městě Sag Harbor.
Ten v životě nemá příliš štěstí a kvůli finanční tísni měl přijít o svůj dům. Na pomoc ale přišel záhadný muž, jehož hraje William Dafoe, který mu nabídne, že si na léto pronajme jeho sklep.
Datum premiéry: 26.9. 2025
Chad Powers (2025)
Na Disney+ míří zcela nový seriál Chad Powers. Hlavním hrdinou je muž jménem Russ Holiday. Jde o bývalého hvězdného quaterbacka, jenž měl slibnou fotbalovou kariéru. Vše ale pokazila jedna osudová chyba.
Po osmi letech se ale rozhodne svou kariéru restartovat. Vytvoří si falešnou identitu Chada Powerse a přidá se k upadajícímu týmu Soouth Georgia Catfish.
Datum premiéry: 30.9. 2025
Jen vraždy v budově (2025)
Pokud jste fanoušky seriálu Jen vraždy v budově, tak se můžete těšit na šestý z celkově deseti dílů nové třetí série. V novém dílem se vracíme do rozběhnutého děje.
Smrt domovníka Lestera sice policie označila za nehodu, trojice hlavních hrdinů má ale jiný názor. Na vlastní pěst se tedy pouštějí do vyšetřování, které je zavede mezi samé miliardáře.
Datum premiéry: 30.9. 2025
Kiff (2025)
Pokud máte rádi animované seriály, zajisté vás potěší, že Disney+ přibude druhá série populárního seriálu Kiff. V nových dílech se vracíme do horského města plné zvířátek a kouzelných tvorů. Hlavní hrdinou je poté veverka s velkým srdcem a Billy. Společně tito přátelé zažívají nejrůznější dobrodružství.
Datum premiéry: 2.10. 2025
Vzduchoplavec (2025)
Disney+ do své nabídky zařazuje i zcela nový drama komediální snímek Vzduchoplavec. Hlavní hrdinkou je žena Gaby, které se obrátí život vzhůru nohama. Na její kurník plný vzácných slepic totiž přistane arogantní pilot horkovzdušného balónu.
Díky této nehodě nakonec na povrch vypluje odporný rodinný konflikt a Gaby se bude muset postavit nejen arogantnímu pilotovi, ale i rodinným trablům. Dokáže nakonec Gaby sobě ale i svému sedmiletému synovi zajistit lepší budoucnost?
Datum premiéry: 3.10. 2025
