Dabing místo titulků? YouTube chystá převratnou novinku u videí

Pokud sledujete YouTube, jistě víte, že si lze videa v cizím jazyce pustit s českými titulky. Ale co když byste mohli přepnout i do českého dabingu?
Do YouTube míří skvělá novinka
Google, který vlastní a provozuje YouTube, připravuje pro svou stěžejní platformou skvělou novinku. Jak známo, na YouTube se nachází obrovské množství obsahu ze všech koutů světa a ne vše je v angličtině. A i když, ne každý samozřejmě anglicky umí.
Kvůli rozličným jazykům byla do videí přidána možnost pustit je s titulky. Ty může do videa přidat přímo tvůrce, ale existuje i možnost automatických titulků a ty navíc můžou být v různých jazycích. Automatické překlady jsou k dispozici pro několik hlavních světových jazyků.
Již brzy se ale možnosti konzumace obsahu od zahraničních tvůrců výrazně rozšíří. Google totiž zpřístupní více tvůrcům videí již několik let testovanou funkci v podobě vícejazyčného zvuku. Ta umožní divákům sledovat videa v jejich rodném jazyce.
Titulky míří do zapomnění
Google odstartoval projekt vícejazyčného audia již před dvěma lety a nyní se tedy konečně dočkává globálního rozšíření mezi tvůrce. Původně byla tato novinka zpřístupněna jen několika vybraným tvůrcům a dlouhodobé testování a vylepšování přineslo kýžené ovoce.
Ukázalo se, že videa s vícejazyčnou zvukovou stopou zaznamenala v průměru o 25 % více doby sledování v jazyce, který nebyl jejich primární. Například kanál známého šéfkuchaře Jamieho Olivera díky vícejazyčné zvukové ztrojnásobil počet shlédnutí.
Známý youtuber Mark Rober má ve svých videí jeden z nejvyšších počtů rozličných zvukových stop, v průměru přes 30 a jeho nejnovější videa si můžeme užít i v češtině. Více zvukových stop používá také MrBeast, nebo známý technologický youtuber Marques Brownlee (MKBHD).
Youtubeři mohou navýšit svůj dosah
Google zpřístupní možnost implementace více jazykových zvukových stop do videí dalším milionům tvůrců v průběhu nadcházejících týdnů. To znamená, že tvůrci budou moct výrazně zvýšit svůj dosah napříč glóbem a bude zajímavé sledovat, kolik z nich bude přidávat stopu i v češtině.