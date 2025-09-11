Logo Mobilizujeme.cz

Dabing místo titulků? YouTube chystá převratnou novinku u videí

Ondřej Koníček
YouTube na mobilu | foto: Luboš Srb
YouTube na mobilu | foto: Luboš Srb

Pokud sledujete YouTube, jistě víte, že si lze videa v cizím jazyce pustit s českými titulky. Ale co když byste mohli přepnout i do českého dabingu?

Do YouTube míří skvělá novinka

Google, který vlastní a provozuje YouTube, připravuje pro svou stěžejní platformou skvělou novinku. Jak známo, na YouTube se nachází obrovské množství obsahu ze všech koutů světa a ne vše je v angličtině. A i když, ne každý samozřejmě anglicky umí.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Kvůli rozličným jazykům byla do videí přidána možnost pustit je s titulky. Ty může do videa přidat přímo tvůrce, ale existuje i možnost automatických titulků a ty navíc můžou být v různých jazycích. Automatické překlady jsou k dispozici pro několik hlavních světových jazyků.

Již brzy se ale možnosti konzumace obsahu od zahraničních tvůrců výrazně rozšíří. Google totiž zpřístupní více tvůrcům videí již několik let testovanou funkci v podobě vícejazyčného zvuku. Ta umožní divákům sledovat videa v jejich rodném jazyce.

Sledování YouTube na telefonu | foto: Luboš Srb
Sledování YouTube na telefonu | foto: Luboš Srb

Titulky míří do zapomnění

Google odstartoval projekt vícejazyčného audia již před dvěma lety a nyní se tedy konečně dočkává globálního rozšíření mezi tvůrce. Původně byla tato novinka zpřístupněna jen několika vybraným tvůrcům a dlouhodobé testování a vylepšování přineslo kýžené ovoce.

Ukázalo se, že videa s vícejazyčnou zvukovou stopou zaznamenala v průměru o 25 % více doby sledování v jazyce, který nebyl jejich primární. Například kanál známého šéfkuchaře Jamieho Olivera díky vícejazyčné zvukové ztrojnásobil počet shlédnutí.

Známý youtuber Mark Rober má ve svých videí jeden z nejvyšších počtů rozličných zvukových stop, v průměru přes 30 a jeho nejnovější videa si můžeme užít i v češtině. Více zvukových stop používá také MrBeast, nebo známý technologický youtuber Marques Brownlee (MKBHD).

Youtubeři mohou navýšit svůj dosah

Google zpřístupní možnost implementace více jazykových zvukových stop do videí dalším milionům tvůrců v průběhu nadcházejících týdnů. To znamená, že tvůrci budou moct výrazně zvýšit svůj dosah napříč glóbem a bude zajímavé sledovat, kolik z nich bude přidávat stopu i v češtině.

Zdroj: Google

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe
Ondřej Koníček

Samsung Galaxy S26 nebude mít rychlejší nabíjení. Už i Apple je na tom lépe

Lidl má vychytanou LED čelovku s pohybovým senzorem. Stojí jen 149 korun
Ondřej Koníček

Lidl má vychytanou LED čelovku s pohybovým senzorem. Stojí jen 149 korun

Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské
Ondřej Koníček

Proč nekupovat nový iPhone 17? Našli jsme 5 důvodů, jsou spíš škarohlídské

iOS 26 těsně před vydáním ostré verze dostává jednu úžasnou funkci
Tomáš Rajnoch

iOS 26 těsně před vydáním ostré verze dostává jednu úžasnou funkci

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi
Ondřej Koníček

Prodeje prémiových telefonů rostou. Nejvíce si polepšily Google a Xiaomi

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce
Luboš Srb

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM
Ondřej Koníček

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky
Ondřej Koníček

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci