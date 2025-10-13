Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 7 novinek, které vás budou bavit (31. díl)

Máte Oneplay a chcete tipy, na co se podívat nového? Připravil jsem přehled těch nejzajímavějších novinek, které stojí za to.
Kdo se modlí, neshoří (2023)
Britská produkce vysílá na Oneplay povedený komediální seriál Kdo se modlí, neshoří. V tomto seriálu se seznámíme s rodinou Lewisových, kteří bydlí v Manchesteru.
Na první pohled jde o naprosto obyčejnou a běžnou rodinu. Patří však k ultra náboženskému řádu a myslí si, že svět do deseti let skončí.
Datum premiéry: 13.10. 2025
Blair Witch: 20 let poté (2016)
Diváci na Oneplay se mohou těšit na hororový snímek Blair Witch: 20 let poté, jenž se odehrává 20 let po záhadném zmizení Heather a jejího filmového štábu. Hlavním hrdinou je tentokrát její bratr James, který se vydává na místo činu.
Na pomoc je mu skupina přátel a společně jsou odhodláni odhalit pravdu. Už od začátku však jejich výprava nejde podle plánu a atmosféra houstne. V temném lese na ně navíc někdo čeká a jak se zdá, není úniku.
Datum premiéry: 15.10. 2025
Sahara (2005)
Sahara je dobrodružným snímkem, ve kterém jsou tři hlavní hrdinové. Eva, zkušený badatel Dirk a jeho parťák Al tentokrát vyráží najít ztracenou loď z americké občanské války.
Tato loď ukrývá tajemný poklad, po kterém netouží jen oni. V nejnebezpečnějším koutu západní Afriky tudíž bojují nejen s přírodními podmínkami, ale i silnými nepřáteli.
Datum premiéry: 16.10. 2025
Hlasy mrtvých (2024)
Pro milovníky hororů si Oneplay připravilo film Hlasy mrtvých. Iris zdědí po svém otci starobylý dům, který má ale jedno hrozivé tajemství. Ve sklepě se ukrývá čarodějnice, jež se promění na kohokoliv kdo již zemřel.
Tento dávný démon je prokletím svázán s majitelem domu a poslouchá jen jeho příkazy. Z mladé dívky se tudíž rázem stává osoba, která stojí mezi světem mrtvých a tím naším.
Datum premiéry: 17.10. 2025
Hledá se dům pro milionáře: Los Angeles (2022)
S novou sérií míří na Oneplay oblíbená reality show Hledá se dům pro milionáře: Los Angeles. V této zábavné show se setkáváme s realitními agenty, kteří udělají vše proto, aby dům koupili či prodali. Filmaři nás tudíž berou na ty nejluxusnější adresy v americkém městě Los Angelese.
Datum premiéry: 18.10. 2025
Lásky čas (2013)
Romantický snímek Lásky čas sleduje nesmělého jednadvacetiletého Tima, který má naprosto bláznivou rodinu a žádnou holku. To se ale dost možná brzy změní. Jeho tatínek mu totiž prozradí jedno velké rodinné tajemství. Všichni mužští členové mohou tak trochu cestovat časem, avšak pouze zpět.
Datum premiéry: 18.10. 2025
Království (2007)
Království je americký akční thriller, jenž se odehrává v Saudské Arábii. Zde dojde k teroristickému útoku, při které zemřou desítky zaměstnanců rodinné společnosti. Na případ tudíž FBI nasazuje své nejlepší lidi. Ti musí teroristy dopadnou dříve, než dojde k dalším ohavným útokům.
Datum premiéry: 19.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.