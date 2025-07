„Chytré“ tenisky pohlídají vaše děti. Mají v sobě dobře ukrytý Apple AirTag

Společnost Skechers vyrobila tenisky s lokátorem, který se ukrývá pod patou. Děti by jej neměly najít, čímž se zvyšuje šance, že je neztratíte z dohledu.

Tenisky s lokátorem

Chytrý lokátor Apple AirTag je na trhu už několik let a stal se jedním z nejoblíbenějších doplňků značky. Uživatelé oceňují jeho jednoduché propojení se službou Najít, díky kterému lze snadno sledovat polohu přímo v aplikaci.

AirTag si lidé rychle oblíbili a začali ho používat ke sledování různých předmětů. Nejčastěji jej připínají na klíče, kolo, do auta nebo do batohu. Velmi populární je i mezi rodiči, kteří ho vkládají školákům do tašky pro přehled o pohybu.

Zajímavou novinku nyní přináší značka Skechers, známá výrobou tenisek. Přišla s chytrým nápadem a začala nabízet boty se speciální kapsou pro Apple AirTag. Díky tomu lze sledování dětí provést snadno, nenápadně a s maximální praktičností.

Tenisky pro děti od Skechers

Nové tenisky značky Skechers se jmenují GO RUN Elevate 2.0 – Findy My Skechers a jsou nabízeny pro holky i kluky. A to od batolat až do věku osmi let. Z designů si vybere každý a v nabídce je hned 13 variant.

A kde je vlastně ukryt onen AirTag? Je to opravdu chytré a výrobce jej umístil do podrážky v oblasti paty. Do schránky na AirTag se dostanete po odkrytí vložky a látkové výšivky. Poté se již odkryje plastová schránka, která má pevně přišroubované víko.

Víko je přišroubované z bezpečnostních důvodů a má zabránit manipulaci ze strany dětí. Bezpečnostním prvkem je údajně i vynechání jakéhokoliv značení, jež by prozrazovalo přítomnost lokátoru.

Cena a dostupnost

Značka Skechers působí i v České republice. Je tedy možné, že dříve nebo později k nám boty GO RUN Evelate 2.0 – Find My Skechers dorazí. O dostupnosti nicméně prozatím nemáme informace.

Na domácím trhu, tedy v USA, se tyto boty prodávají v rozmezí od 52 do 58 dolarů v závislosti na velikosti. Po přepočtu jde tedy o částku od zhruba 1 100 korun do 1 250 korun.