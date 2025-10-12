Češi, potřebujete pomocníka? Alza prodává humanoida za 1,4 milionu Kč

Alza prodává profesionální humanoidní roboty Unitree G1. Nabízí 43 kloubů, LiDAR i AI řízení v reálném čase.
Humanoidní roboti na Alze
Pokud se jen trochu pohybujete ve světě moderních technologií, tak jste dozajista už slyšeli o humanoidních robotech. Jde o robotická zařízení, jež mají připomínat člověka a sloužit pro různé úkony.
Tito roboti jsou dnes využívání například ve výzkumných centrech a dostat se k nim není úplně jednoduché. To se ale nyní mění, jelikož tuzemský prodejce Alza do své nabídky zařadil hned dva modely humanoidních robotů.
Nejde přitom o žádnou hračku nebo podřadný produkt. Roboty má na starosti renomovaný výrobce a jsou určeni pro profesionální úkony. Jde o modely Unitree G1 Basic a Unitree G1 EDU Flagship C-U5.
Unitree G1 Basic pro vzdělání a lehké úkony
Základním modelem humanoidního robota je Unitree G1 Basic, jenž je navržen pro výzkumné práce, lehké průmyslové aplikace a vzdělání. Po technické stránce nabízí robot 23 konfigurovatelných kloubů, přičemž konstrukce je modulární a snadno tudíž robota můžete převážet.
Na výšku má robot 132 cm, váží 35 kg a zvládne dynamickou chůzi při rychlosti 2 metry za vteřinu. Mozkem zařízení je nespecifikovaný osmi jádrový procesor s umělou inteligencí se schopností reagovat v reálném čase.
Robot Unitree G1 Basic obsahuje i mikrofonové pole s potlačením okolního hluku a reproduktory, díky čemuž je zaručena komunikace. Pro orientaci mu slouží 3D LiDAR a hloubková kamera. Baterie má kapacitu 9 000 mAh a zaručuje 2 hodiny chodu. Výrobce taktéž slibuje pravidelné aktualizace.
Unitree G1 EDU Flagship C-U5
Humanoidní robot Unitree G1 Edu Flagship C-U5 je již určen náročnějším zákazníkům. V některých ohledech je ale stejný jako základní model. Rozměry jsou totožné stejně jako velikost baterie a její výdrž. Robot také obsahuje 3D LiDAR senzor a hloubkovou kameru.
Oproti základnímu modelu má nicméně 43 konfigurovatelných kloubových motorů. Díky nim robot zvládne imitovat chování lidského těla a umí chodit i po schodech. Podobně jako u základního modelu, i zde jsou přítomny mikrofony s potlačením okolního hluku nebo kvalitní reproduktory.
Do robota Unitree G1 EDU Flagship C-U5 je taktéž nasazen osmi jádrový procesor pro řízení v reálném čase a zpracování umělé inteligence. Velkou výhodou jsou tříprsté ruce, jež lze libovolně ovládat a disponují citlivými senzory. Robot je díky tomu určen pro jemnější a přesnější práce. Využití najde ale i ve výzkumu nebo lehkém průmyslu.
Cena a dostupnost
Nové humanoidní roboty Unitree G1 Basic a Unitree G1 EDU Flagship C-U5 si na Alze aktuálně můžete předobjednat. Přesné datum dodání nicméně není zatím stanoveno. Jen pozor, na tyto produkty se stahuje záruka pouze po dobu 6 měsíců.
A cena? Ta je opravdu astronomická. Základní model G1 Basic stojí 486 590 Kč, zatímco vlajkový humanoidní robot G1 Edu Flagship C-U5 vyjde na 1 427 290 Kč.
Vzhledem k tomu, o jak moderní technologii jde, se to však dá pochopit. Alza dále prodává i náhradní 9 000mAh baterie pro tyto roboty. Ta stojí 19 990 Kč.