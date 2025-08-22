Logo Mobilizujeme.cz

Češi, o víkendu se doma podívejte na tento megafilm. Má skvělé hodnocení

Tomáš Rajnoch
Top Gun: Maverick na Oneplay | foto: Paramount Pictures
Top Gun: Maverick na Oneplay | foto: Paramount Pictures

Na Oneplay zamířil megafilm Top Gun: Maverick, který je pokračováním slavného původního filmu z roku 1986. Vychutnáte si ho o tomto víkendu?

Top Gun po více než 30 letech

Česká streamovací platforma Oneplay nabízí spoustu skvělých titulů a svou nabídku často rozšiřuje o skvělé novinky. V knihovně například naleznete populární snímek Top Gun z roku 1986, přičemž aktuálně je na platformě nově i pokračování Top Gun: Maverick (2022).

Film, jenž byl natočen v roce 2022, v hlavní roli znovu vítá ikonického Toma Cruise. Diváky dále potěší přítomnost českého dabingu. A pokud na víkendový večer hledáte ideální snímek, toto akční pokračování po 34 letech vás bude rozhodně bavit. Dle ČSFD má hodnocení skvělých 86 %.

Snímek je dlouhý 131 minut a režisérsky se o něj postaral Joseph Kosinski, jenž momentálně boří rekordy sledovanosti se snímkem F1 v hlavní roli s Bradem Pittem a který stále můžete vidět v kinech.

Elitní letec na nesplnitelné misi

Snímek Top Gun: Maverick se opět věnuje postavě jménem Pete Mitchell, jemuž nikdo neřekne jinak než Maverick. Hlavní hrdina již více než tři dekády pilotuje stíhačky a je tím nejlepším pilotem vůbec. Zároveň se ale brání povýšení, jelikož to by jej z kokpitu dostalo do kanceláře.

Maverick zároveň ale přitahuje problémy, a to je s armádou jaksi neslučitelné. Nyní se ale Maverick musí popasovat s novým úkolem. Stane se totiž instruktorem elitních pilotů, kteří budou vyslání na nesmírně obtížnou misi.

Zároveň se ale Maverick musí popasovat s osobní misí. V týmu elitních pilotů je i Bradley Bradshaw, jenž je synem Goose. Toho Goose, který se neúspěšně katapultoval ze stíhačky s Maverickem a zemřel. Jeho syn pak hlavnímu hrdinovi dává smrt otce za vinu.

Přesto Maverick oddaně trénuje piloty a dělá vše proto, aby Bradleyho nepotkal stejný osud, jako jeho otce. Při tak těžké misi se ovšem se ztrátami prakticky počítá.

Film, který zachránil Hollywood

Snímek Top Gun: Maverick je celosvětovým hitem se vším všudy. Produkce filmu vyšla na 177 milionů dolarů (cca 3,7 miliard korun). V kinech vydělal neuvěřitelných 1,496 miliard dolarů (zhruba 31,6 miliard korun).

Povedený film zaznamenal úspěch nejen u diváků a fanoušků, ale také u odborníků. Jednu z největších pochval vystřihl legendární režisér Steven Spielberg jen Tomu Cruisovi řekl, že jeho film po pandemii Covid-19 znovu přiměl divák chodit do kin a zachránil tak Hollywoodu zadek.

Film nezůstal opomenut ani po stránce ocenění. Top Gun: Maverick získal například Oscara za nejlepší hudbu a odnesl si také dvě nominace na Zlaté glóby.

