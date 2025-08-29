Logo Mobilizujeme.cz

Ceny padly na minimum. Doplňky pro MacBook a iPad teď koupíte za pár stovek

PR článek
Příslušenství od FIXED pro Apple iPad | foto: FIXED
Příslušenství od FIXED pro Apple iPad | foto: FIXED

Pořiďte příslušenství pro MacBook a iPad výhodně! FIXED a Epico zlevnily kryty, pouzdra i dotyková pera. Akce platí do 30. září 2025.

S příchodem září se opět rozjíždí studijní a pracovní sezóna. A ať už se vracíte do pracovního režimu nebo školních lavic, právě teď je ideální chvíle sáhnout po praktickém příslušenství. Pokud doma máte MacBook nebo iPad, může se vám hodit doplněk, který zařízení ochrání, zpříjemní každodenní používání a zároveň dobře vypadá. Až do 30. září běží totiž akce, během které můžete vybírat ze zlevněného příslušenství od českých značek FIXED a Epico.

Kryty pro MacBook za zvýhodněné ceny

V široké nabídce najdete letos nejrůznější doplňky pro Apple zařízení za zlomek ceny. Sáhnout můžete po jednom z ochranných krytů, pouzdru s klávesnicí nebo třeba po dotykovém peru na iPad. Můžete tak pořídit praktický dárek, který potěší nejen studenty, ale i každého, kdo chce mít své zařízení chráněné a zároveň funkčně vybavené. Například potom dotykové pero pro iPad od FIXED koupíte už za 790 Kč (původně 890 Kč).

Kryty za top ceny:

Pouzdra s klávesnicí za top ceny:

V nabídce najdete i další praktické doplňky, které se hodí nejen do školy, ale i do kanceláře, na doma nebo na cesty. Škála nejrůznějších krytů a pouzder za akční ceny je letos opět rozmanitá a celou si ji můžete prohlédnout zde.

