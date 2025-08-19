Logo Mobilizujeme.cz

Apple Watch a AirPods přichází do zajímavých cen, hodinky koupíte pod 10 tisíc

PR článek
Apple AirPods | foto: Apple
Apple AirPods | foto: Apple

Apple Watch Series 10 a AirPods 4 nyní pořídíte levněji. Hodinky začínají na 9 789 Kč a sluchátka už od 3 389 Kč.

Srpen přináší příjemné překvapení pro všechny fanoušky Apple ekosystému. Apple Watch Series 10 a AirPods čtvrté generace, které tvoří nerozlučnou dvojku, právě teď pořídíte za výhodnější cenu. Ať už tedy hledáte stylový doplněk, chytrého asistenta nebo kvalitní zvuk do uší, tahle kombinace rozhodně nezklame.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Dokonalé spojení za skvělou cenu

AirPods čtvrté generace přinášejí vylepšený zvuk, pohodlné ovládání a v případě verze s ANC (aktivní potlačení zvuku) i solidní potlačení okolního hluku. V MHD, na ulici nebo v kanceláři oceníte klid, který vám sluchátka dokážou vytvořit. A pokud už máte Apple Watch, AirPods jsou dalším krokem, spolu totiž fungují naprosto bezchybně.

Apple Watch Series 10 si pak od svého uvedení získaly silnou pozici mezi chytrými hodinkami. Minimalistický design, nové senzory a funkce pro sledování zdraví i pohybu posouvají zážitek z používání na novou úroveň. Hodinky navíc skvěle zapadnou do každodenního života, a to jako stylový doplněk, ale i jako praktický pomocník.

Autor článku

PR článek - Redakce

Tento obsah je reklamním sdělením, které zadala třetí strana. V případě zájmu o spolupráci nebo publikaci PR článku na webu Mobilizujeme.cz nás kontaktujte na e-mailu redakce@mobilizujeme.cz.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Představení nových iPhonů 2x do roka? Zcela nový model změní zažité pořádky
Tomáš Rajnoch

Představení nových iPhonů 2x do roka? Zcela nový model změní zažité pořádky

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?
Ondřej Koníček

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch
Tomáš Rajnoch

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI
Ondřej Koníček

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek
Tomáš Rajnoch

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?
Tomáš Rajnoch

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč
PR článek

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun
Ondřej Koníček

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte
Ondřej Koníček

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte