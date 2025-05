Apple už dávno není velkým inovátorem. Konkurence ho rychle předběhla

Apple na poli inovací ztrácí. V AI a nových technologiích jej konkurence výrazně předběhla. Dřívější tempo vývoje už neudržuje.

Apple už není vnímán jako inovativní společnost

Kalifornský gigant si v minulosti velmi zakládal svou image na neustálých inovacích a funkcích, které konkurence ani zdaleka neměla, jenže v současnosti už společnost tento nekonečný závod prohrává. Když v roce Apple představil iPhone 4S se Siri, šlo o převratnou funkci a Apple si tím získal náskok v segmentu chytrých asistentů, jenže ten nakonec nevyužil.

V současnosti Apple velmi zápasí s implementací umělé inteligence do svých zařízení a konkurence ho prakticky ve všech ohledech předehnala. Dalším problémem je opožděná Siri vylepšená umělou inteligencí. Ta totiž měla již dávno vyjít, jenže vývoj se zasekl a vydání je v nedohlednu. Přitom plno výrobců ve svých telefonech už pokročilé chytré asistenty má.

Dalším problémem pro společnost může být pomalý vývoj ohebného iPhonu. Ten se vyvíjí již mnoho let a stále jsme se ho nedočkali. Přitom většina větších výrobců prodává ohebné telefony již několik let. V případě Samsungu je to dokonce téměř 7 let. Apple tak již dávno není tím velkým inovátorem, jak tomu bylo v minulosti.

Proč už Apple tolik neinovuje?

Většina lidí by si řekla, že nejbohatší technologický gigant na světě bude inovovat nejvíce, jenže opak je pravdou. Apple už vše hraje na jistotu a ví, že ať představí téměř jakékoli zařízení, zákazníci ho budou kupovat po milionech. Proto nemá potřebu inovovat, protože proč měnit něco, co dobře funguje.

Apple má nad ostatními společnostmi velkou výhodu, a tou je nejpropracovanější ekosystém produktů a služeb. To je jeden z důvodů, proč má společnost tak věrné zákazníky, když pomineme prestiž značky. Lidé zkrátka ví, že aby opustili Apple, museli by si kupovat nový telefon, chytré hodinky, počítač, sluchátka a museli by oželet funkce jako AirDrop nebo iMessage.

Přesto společnosti několik produktů nevyšlo, a tím je například Apple Vision Pro. Ten se prodával dobře pouze v prvních několika měsících a poté zájem o něj téměř utichl. Za to rozhodně může jeho vysoká pořizovací cena a samotný druh zařízení. Headsety s rozšířenou realitou zkrátka nejsou mainstream a pořizují si je pouze technologičtí nadšenci.

Umělá inteligence je prvním velký zklamáním

Když pomineme to, že Apple ještě nepředstavil ohebný telefon, tak pozdní naskočení do trendu umělé inteligence má obrovský potenciál společnost poškodit. Apple zkrátka dostatečně včas nevyhodnotil, že AI bude další revoluční funkcí, a v současnosti se snaží dohnat konkurenci, která má obrovský náskok. Kalifornský gigant tak následujících několik let bude velmi zaostávat v umělé inteligenci, což se negativně propíše i do prodejů zařízení.

