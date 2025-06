Apple něco chystá v souvislosti s bezdrátovým nabíjením

Apple chystá nové MagSafe nabíječky s výkonem až 45 W, standardem Qi 2.2 a vylepšenými prvky. Možná naznačují rychlejší nabíjení iPhonů.

Apple připravuje novou nabíječku

Aktuální MagSafe nabíječky od Applu jsou postaveny na standardu Qi 2 a jsou zpětně kompatibilní také s předchozí technologií Qi. Nyní ale byla ve velké tchajwanské databázi NCC nalezena zmínka o zcela nových nabíječkách, které podporují nový standard Qi 2.2.

Kalifornský gigant byl v otázce nabíjecích standardů vždy o krok napřed a tyto připravované nabíječky to jen potvrzují. Tyto novinky mají kódové označení A3503 a A3502 a liší se od sebe délkou nabíjecího kabelu – první má kabel dlouhý 2 metry a druhá pak 1 metr.

Nabíjecí puk má průměr zhruba 100 mm, což je podstatně více než u stávajících nabíječek a hlavní novinkou, kterou tyto nabíječky nabídnou, bude navýšení nabíjecího výkonu. V této oblasti Apple dlouhodobě zaostává, ale nové nabíječky by to mohly změnit.

Apple MagSafe | foto: Sypnotix

Nejvýkonnější MagSafe nabíječka?

První informace o těchto nabíječkách odhalují zajímavé věci, jako je například nabíjecí výkon. Nápisy na nabíjecím puku ukazují, že nabídnou výkon až 45 W (15 V × 3 A), což by znamenalo nejvyšší výkon v rámci MagSafe nabíječek od Applu všech dob.

Aktuální nabíječky tohoto typu nabízejí maximální výkon 25 W, při použití 30W adaptéru a je jasné, že pro dosažení výše zmíněných 45 W bude nutné použít adekvátní adaptér. I když budou nabíječky postavené na novém standardu, samozřejmě budou kompatibilní i s těmi staršími.

Kromě vyššího výkonu nabízí standard Qi 2.2 také lepší magnetické připojení a vyšší efektivitu, tudíž menší ztráty. Vzhledem k větší ploše nabíjecího puku by mělo docházet k nižšímu zahřívání a celkově to vypadá na vylepšení opravdu na všech úrovních.

Chystá se výkonnější nabíjení pro iPhony?

Skutečnost, že Apple pracuje na výkonnějších MagSafe nabíječkách, by mohla značit posílení nabíjecího výkonu pro nové iPhony 17. K čemu by jinak byly nabíječky s vyšším výkonem, pokud by nová generace iPhonů podporovala stále jen maximálně 25 W? Jakékoliv výkonnější nabíjení je určitě vítáno, protože iPhony patří v tomto směru mezi nejvíce zaostalé telefony na trhu.

Zdroj: 91mobiles