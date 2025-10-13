Apple něco chystá. Už tento týden nejspíš představí hned 3 nové produkty

Apple se s rokem neloučí. Tento týden má odhalit nový čip M5, dále iPad Pro, vylepšené Vision Pro a další zařízení.
Apple připravuje nové produkty
Apple má hlavní premiéru roku 2025 v podobě představení iPhonů 17 sice již za sebou, ale do konce roku se ještě dočkáme uvedení některých nových produktů. Kalifornský gigant poměrně často představuje novinky také v říjnu a letos tomu nebude jinak.
Menší premiéry většinou nemívají formu velkého streamu z prostředí Apple Parku, ale často se jedná o představení formou tiskové zprávy, nebo přichystaného videa zveřejněného na webu. A právě formou online oznámení bychom se měli již brzy dočkat několika novinek.
Známý analytik Mark Gurman uvedl, že se Apple chystá tento týden představit online formou hned několik nových produktů. Jedna z novinek bude poměrně zásadní, a tou se stane nový procesor Apple M5, jenž bude pohánět hned několik produktů.
Nový procesor a elektronika s ním spojená
Zatímco předchozí čipset Apple M4 byl představen v květnu 2024, na jeho nástupce Apple M5 jsme si museli počkat a dočkáme se ho až letos na podzim. Kalifornský gigant by ho měl představit v následujících dnech a bude se jednat o jednu z jeho hlavních novinek roku.
Rovnou se ho navíc dočkáme hned ve dvou nových produktech, a sice v další generaci tabletu iPad Pro, a také v nové verzi headsetu Vision Pro. Oba tyto produkty by navíc měly být prakticky ihned uvedeny na trh, takže zájemci nebudou muset nijak dlouho čekat.
Ve hře je pak také nová generace notebooku MacBook Pro, ačkoliv je možné, že dostane v rámci debutu pouze základní verzi čipu M5. Dražší a výkonnější modely s procesory M5 Pro a M5 Max by se mohly objevit později, pravděpodobně počátkem příštího roku.
Co přinese blízká budoucnost?
Kromě MacBooku Pro s procesory Apple M5 Pro a M5 Max se v průběhu příštího roku dočkáme dalších zajímavých novinek. V první polovině 2026 by měl dorazit iPad s procesorem A18, tenký iPad Air s čipem M4, dva nové externí monitory pro Mac a nový iPhone 17e.