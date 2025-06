Apple lákal na vylepšenou Siri vloni, nedočkáme se ji ani letos

Apple slíbil revoluční aktualizaci hlasové asistentky Siri, ale svůj plán stále odkládá. Nejnovější informace potvrzují odklad až na jaro 2026.

Apple slíbil něco, co nemohl dodržet

Minulý rok přibližně v podobnou dobu jsme se dočkali představení Apple Intelligence, na kterou všichni netrpělivě čekali a v rámci ní kalifornský gigant představil i plán na výraznou aktualizaci Siri. Ta se měla více přiblížit k chatbotům jako je ChatGPT a mělo jít o nejzásadnější aktualizaci od jejího prvního uvedení v roce 2011.

Původní plán zněl tak, že aktualizace vyjde spolu s Apple AI už při vydání iPhonu 16 v září roku 2024, jenže jsme se nedočkali a společnost revoluční aktualizaci Siri neustále odkládala. Druhý pokus o vydání měl proběhnout v rámci aktualizace iOS 18.4 na jaře, což se nakonec opět nestalo a Apple se odmlčel.

Nedávná vývojářská konference WWDC 2025 byla oproti minulému roku o dost méně zaměřená na AI a dočkali jsme se i upřesnění, jak to tedy bude s vylepšenou Siri. Ta by nakonec měla dorazit až příští rok v rámci iOS 26.4. Ten by měl vyjít až někdy na jaře 2026, takže společnost svůj slib možná dodrží s více než 1,5letým zpožděním.

iPhone Siri | foto: Unsplash

Reputace kalifornského giganta utrpěla

Apple dlouhou dobu stavěl svou reputaci na tom, že když něco slíbí, tak se toho v plánovaném termínu dočkáme – jenže to už neplatí. S nástupem umělé inteligence se ukázalo, že jedna z nejbohatších společností na světě zaspala a nedokáže dodržet slib ani téměř po roce a půl od původního předpokládaného vydání.

Vedení společnosti si nejspíše myslelo, že popularita AI a všech možných chatbotů bude pouze dočasná, a tak nevěnovalo umělé inteligenci skoro žádný prostor. Proto Apple Intelligence zaostává ve všech aspektech za konkurencí, protože společnost ji musela vytvořit narychlo kvůli tlaku investorů a zákazníků. I to je důvod, proč Apple nedokázal včas doručit připravovanou Siri.

Tímto fiaskem obrovsky utrpěla pověst společnosti jako celku, protože v očích mnoha zákazníků už Apple není ten inovátor, za kterého se považoval ještě před několika lety. To potvrzuje i letošní konference WWDC 2025 – téměř se na ní nemluvilo o AI a veškerá pozornost se soustředila na grafický redesign systémů.

