Apple iCloud zdražuje. Ceny se zvyšují ve vybraných zemích u všech tarifů

Apple opět zdražuje. Po streamovacích službách zvyšuje cenu iCloud úložiště – zatím v Jižní Americe, ale Evropa se tomu nejspíš nevyhne.

Úložiště iCloud zdražuje

Zdražování je nepříjemnost, které se nejspíše jen tak nezbavíme. Za posledních několik měsíců cenu zvýšily Netflix, HBO Max i Disney+, nyní zdražuje i Apple. Ten navýšil cenu svého cloudového úložiště iCloud v několika zemích. Ceník se změnil v Brazílii, Chile a Peru. Ceny narostly u všech tarifů od základního s 50 GB až po největší s kapacitou 12 TB.

Ceny narostly v průměru od 20 % až do 30 % v závislosti na konkrétním tarifu a státu. Nejvíce se ceny zvýšily v Brazílii a Peru, kde ceny situačně stouply o jednu třetinu. Nutno podotknout, že v zasažených zemích byl iCloud dlouhodobě velmi levný. V Chile vás nejlevnější tarif po zdražení stále vyjde jen na 23 korun měsíčně, což je jen o dvě koruny méně než v Česku.

Navýšením ceny tedy společnost vyrovnala cenu služby s ostatními státy. Problém je v tom, že všechny tři státy, kde se zdražuje, mají poměrně slabou ekonomiku a zdražení všichni poměrně dost pocítí – nejvíce předplatitelé vyšších kapacit úložišť. Apple ke zdražení přistoupil primárně kvůli dlouhodobě oslabujícím místním měnám vůči dolaru.

Displej iPhone 16 Pro | foto: Luboš Srb

Trend postupného navyšování ceny

Minulý rok byl iCloud zdražen ve více než 10 zemích, mezi které patří Japonsko, Turecko, Thajsko, Egypt či Indonésie. Trend je tedy jasný – Apple pomalu zdražuje iCloud ve všech zemích a nejspíše se v blízké budoucnosti dočkáme zdražení i v Evropě, tím pádem i v České republice. Zdražení umocňuje i nestabilní ekonomická situace ve světě a celní válka USA s Čínou.

Až dojde ke zdražení i v Evropě, tak nejspíše nepůjde o tak závratné navýšení, jelikož většina evropských měn je vůči dolaru poměrně silná a jejich hodnota neklesá tak rychle jako v některých rozvojových zemích. Přesto je iCloud pro uživatele v ekosystému Applu něco nepostradatelného, takže nárůst ceny je pravděpodobně nepřinutí přejít ke konkurenci.

Apple řeší celou situaci chytře, jelikož plošné celosvětové zdražení by rozhodně vyvolalo vlnu nevole, ale lokální zdražení není tak nápadné a ví o něm obvykle pouze předplatitelé v konkrétním státě. Nejistota ohledně cel se nejspíše už letos promítne i do ceny iPhonů v USA. Spekuluje se, že Apple zdraží i na domácím trhu, kde je cena dlouhodobě neměnná. O to více se poté zdraží v Evropě.

Zdroj: iHelpBR