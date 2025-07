AI napsala Bibli? Petr Ludwig a poslanec Zdechovský naletěli na laciný scam

Vygenerovala text AI nebo jej napsal člověk? Petr Ludwig neprokoukl obyčejný scam a na sítích šířil dezinformaci. Tu převzal i europoslanec Zdechovský.

Pozor na podvodníky s AI

AI je skvělý sluha, ale špatný pán – a ještě horší soudce. Poslední dny na českých sítích ukazují, že sice rádi diskutujeme o jejím dopadu, ale zároveň jí až příliš snadno věříme. Někdy i bez důkazů.

Petr Ludwig sdílel analýzu nástroje JustDone, podle kterého je diplomová práce poslance Filipa Turka ze 75 % vygenerovaná AI. Po vlně reakcí, včetně politiků, příspěvek tiše smazal. Ale lavinu spekulací už tím spustil.

Do diskuse se zapojil i europoslanec Tomáš Zdechovský a další. Jejich důvěra v číslo z neověřeného nástroje ale ukazuje, že se v debatě vytrácí to hlavní: co vlastně takové AI detektory opravdu měří?

AI detekční nástroje fungují na základě pravděpodobnosti. Nejde o sken otisku, ale čistě o odhad stylu. A odhady, jak víme, mohou být mimo. Někdy naprosto. Jenže přesné procento vypadá přesvědčivě.

Tomáš Zdechovský sdílel dezinformační příspěvek Petra Ludwiga | foto: Tomáš Zdechovský, síť X

Čtěte také: Vyzkoušel jsem objednání pizzy přes ChatGPT. Za 15 minut jsem ji měl u dveří

Když AI označí za AI i Bibli

Lidé začali testovat JustDone na různých textech. Bible? 80 % AI. Disertace Zdechovského? 79 %. Co tím chci říct? Že tento nástroj negeneruje pravdu. Generuje iluzi spolehlivosti – a chce za to zaplatit.

A právě to je ten největší problém. Nástroje jako JustDone nejsou vědecky validní, ale hrají si na autoritu. Nebezpečnou autoritu. Stačí jedno číslo a může být ohrožena reputace i akademická budoucnost.

AI tu nastavuje zrcadlo – ne strojům, ale nám. Ukazuje, jak rychle přebíráme jednoduché závěry a necháváme technologie, aby rozhodovaly za nás. A to i lidé, od kterých bychom čekali větší opatrnost.

Ne, AI nám zatím neumí říct, kdo co napsal. Může nám ale ukázat, jak moc tápeme v jejím používání. Technologii máme. Co nám chybí, je schopnost s ní zacházet, vyhodnocovat a nepanikařit. Kriticky, ne mechanicky.