3 hlavní důvody, proč se zlodějům nevyplatí krást v Apple Store

Krádež v Apple Store? Špatný nápad. iPhony se mimo prodejnu zablokují a zloději je mohou tak akorát vyhodit a doufat, že si pro ně nepřijde policie.

Krádež se nevyplácí

Krádeže jsou bohužel součástí našich životů a dějí se neustále, i když v dnešní moderní době je výrazně snazší zloděje vystopovat. Zabezpečení jsou modernější, bezpečnostní kamery jsou na každém kroku a opravdu platí, že krást se vyplácí méně než kdykoliv jindy.

A ještě méně se vyplácí krást v Apple Store. Nejednoho zloděje to určitě už napadlo, protože iPhony jsou drahé, je po nich poptávka a stačí jich ukrást jen pár, aby si zločinec vcelku slušně vydělal. Jenže Apple s tím samozřejmě počítá a má své telefony opravdu výborně zabezpečené.

Určitě jste již viděli nespočet videí, jak zloděj vtrhl do Apple Store a ukradl několik vystavených iPhonů. Aby se mu to povedlo, musí překonat první zabezpečení v podobě speciálního drátu, kterým jsou telefony ukotveny na místě. To ale vlastně není žádný velký problém.

Překážkou pro zloděje není ani skutečnost, že utržení tohoto drátu vyvolá alarm. Jde jim o to být co nejrychlejší, naládovat si co nejvíce iPhonů do kapes a kvapem opustit prodejnu. Zajímavé je pak také to, že jim v tom zaměstnanci Apple Store vůbec nijak nebrání. Proč vlastně?

Krádež v Apple Store | foto: Hindustan Times

Ukradené iPhony jsou nepoužitelné

Zaměstnanci Apple Store jsou školeni k tomu, aby do podobných situací vůbec nijak nezasahovali a aby nechali zlodějům volné ruce. Pokud se něco takového stane, tak možná intervence by mohla vést ke zranění zaměstnance, což samozřejmě nikdo nechce.

Dalším důvodem je skutečnost, že iPhony vystavené v Apple Store jsou pro další prodej zcela nepoužitelné. Nejsou to vyloženě makety, protože zákazníci si je chtějí samozřejmě vyzkoušet, ale běží na speciální verzi iOS, která je přizpůsobena právě těmto situacím.

Jakmile telefon zaznamená, že se nachází mimo WiFi síť prodejny, automaticky se celý zablokuje. To ale není vše. Takto uzamčený iPhone není možné žádným způsobem přeinstalovat na plnohodnotný iOS a zároveň je také velmi bedlivě monitorovaný.

Jakmile se tedy zloději pokusí cokoliv s těmito ukradenými iPhony udělat, Apple, a tou dobou pochopitelně už i policie, o tom budou vědět. Jak tedy můžete vidět, krást v Apple Store se opravdu nevyplácí a vidina snadného a rychlého zisku se velmi rychle může změnit ve vězení.

Zdroj: autorský text / Mobilizujeme.cz